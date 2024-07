SCANDALUL SOCILOGILOR AGRESORI SEXUALI

Un scandal exploziv iese la iveală în mediul academic, dezvăluind abuzuri și manipulări grave.

Pe un nou site de investigații, coordonat de către Tolontan, a fost publicată o anchetă și a izbucnit brusc în cursul zilei de ieri un scandal despre care se vorbea de mulți ani prin culise, anume despre prostiile sau/și abuzurile ce pot fi încadrate penal pe care unii sociologi le săvârșesc din rolul lor de profesori universitari, în cazul nostru la celebra SNSPA, recte mai mult despre Alfred Bulai și parțial și despre Marius Pieleanu. E vorba despre libidinoșeniile istorice prin care profesori bărbați frustrați își condiționează studentele spre a-și arăta nurii sau a presta sex pentru ei în schimbul benevolenței la examene”, scrie, pe solidnews.ro, analistul politic Cozmin Guşă, candidat independent la Preşedinţia României.

“Scârbos și murdar, dar din păcate se petrece dintotdeauna, și nu doar la SNSPA; extrem de rar s-a lăsat și cu sancțiuni, deoarece complicitățile în sistemul universitar sunt uriașe. Spuneam că acest caz cu sociologii SNSPA e vechi, se știe despre el de 15-20 de ani, dar a fost explodat acum deoarece e campanie electorală, iar controlul asupra opiniilor exprimate public trebuie să fie total, mai ales în România, care, după cum bine știți, v-am asigurat și v-am demonstrat, este Securistan. Acești sociologi apar la TV și scriu în presă, realizează sondaje de opinie și exit-poll-uri. Ar trebui, în principiu, să fie cei ce orientează corect presa și electoratul. În schimb, ei prestează manipulator în favoarea celor ce le știu secretele murdare și îi șantajează, iar în acest fel sunt comentați și cotați bine de către acești sociologi doar candidații ce „au voie de la stăpânire” să intre în competiție, adică cei agreați, la rândul lor probabil la fel de șantajabili ca acești sociologi despre care vorbim. Din acest motiv, prieteni goldiși, scandalul sociologilor agresori sexuali capătă conotații în plus în condiții de campanie electorală, deoarece eu sunt convins că această detonare pe site-ul lui Tolontan nu are legătură cu rezolvarea problemei. Această rezolvare, dacă se dorea, se putea face în anii trecuți de când se tot vorbește în mod concret, inclusiv în interiorul SNSPA. Scandalul iscat acum de către jurnaliști ai Statului Paralel cu o „servită” (adică un material pus la dispoziție) are legătură cu impunerea unui control și mai mare și mai dur asupra opiniei sociologilor, dar și asupra sondajelor pe care ei le realizează în această perioadă, pentru a fi posibilă operațiunea pe care eu o denumesc „votează românii, dar iese cine vrem noi”.

Sursa: Realitatea de Arges