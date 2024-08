ECHIPELE DIN LIGA A DOUA SE ÎMPRĂȘTIE PENTRU PROMOVARE

În lupta pentru promovare, echipele aduc jucători noi și caută formula optimă pentru succes.

Din câte am remarcat, din toate declarațiile pe care le-au dat cei de la echipa mare, se pare că vor să construiască o echipă competitivă pentru anul acesta. Dacă se poate promova, ok, dacă nu, la anul. Deci presiunea nu este așa de mare ca anul acesta să se promoveze. Se caută o formulă de echipă care să joace și să promoveze.

Acum, știți cum e. Ai adus niște jucători… Stăteam și mă uitam, de exemplu cele două vârfuri n-au jucat până acum împreună. La mijloc sunt toți noi, n-au jucat deloc împreună. Să spunem că, hai să zicem, apărarea ar fi puțin mai omogenă, un pic mai omogenă pentru că au jucat și anul trecut. Cu toate că și acolo au intrat doi jucători, Garutti și Briceag. Deci este o echipă complet schimbată și durează până se pun pe picioare. Nu se rezolvă problemele chiar așa de repede. Deci cam așa văd eu lucrurile. S-a luat o perioadă de un an de zile în care să se formeze o echipă competitivă. Și dacă se poate să avem o promovare anul acesta, bine, dacă nu se poate anul acesta, la anul, clar trebuie promovare, pentru că vedeți ce greu este în Liga a doua. Sunt echipe bune, echipe cu pretenții. Nu mai există echipă slabă. Majoritatea echipelor care sunt acum se pregătesc, aduc jucători noi și buni și atunci orice meci este greu. Asta spun… Că este destul de complicat în liga asta a doua. Este nevoie de o formulă de echipă competitivă și care să aibă rezultate. Degeaba ai jucători dacă nu ai rezultate. Asta este toată treaba. Urmează meciuri grele, cu Slatina, Chiajna… Treaba este să câștigăm, pentru că dacă nu câștigăm să prindem curaj și echipa să fie motivată, atunci este greu. Iar meciul de la Oradea l-am pierdut aiurea. Dacă dai gol acolo, după aia meciul este mai ușor. Dacă nu dai gol, primești un gol aiurea și…

Păi, Mioveniul, la fel ca noi, FC Argeș, au făcut multe schimbări, au plecat mulți jucători, s-a schimbat și antrenorul, s-a schimbat tot. Dincolo, la Câmpulung echipa suferă prin faptul că nu pot juca acasă. Ați văzut că ei au jucat două etape la Buftea, iar acolo, ca și la Mioveni, Divizia C nu se compară cu Divizia B. Deci jucătorii care sunt la Divizia C greu fac față la Divizia B. Deci îți trebuie o acomodare și îți trebuie jucători cu experiență. Nu poți să stai cu jucători care au jucat în C și să joci cu ei și în B. Cam asta a fost. Una la mână, nu joacă acasă și atunci nu au suportul publicului. Ei joacă la Buftea, adică în deplasare, dar dacă există răbdare și mai aduc ceva jucători, pot să reziste în Liga a doua. Acum depinde și de buget, depinde de multe lucruri. Să sperăm că rezistă Câmpulungul anul acesta și să sperăm că rezistă și Mioveniul în Liga a doua.

Nu au fost desființate. Este înțeles greșit ce s-a spus. Tineretul, juniorii 2, U16, U15, U14 și U13 sunt echipele care joacă la nivel de campionat de Liga Elitelor. Ce s-a întâmplat mai jos? Adică, copii de U13 sau U12, antrenorii aveau într-o grupă 40-45 de copii. Acești copii erau împărțiți în 3 grupe. Cei mai buni, deci 15 copii buni, după care urmau alți 15 care erau așa și așa și ultimii, care erau mai slăbuți. Prima grupă, cea bună, nu plătea taxe, iar următoarele două grupe plăteau taxe de 100 de lei. În momentul în care s-a constatat că nu poți să lucrezi cu atâția copii, pentru că, în primul rând, nu mai avem terenul nostru ca să putem lucra, să ne facem programul, s-a recurs la această variantă de a scoate grupele acelea care plăteau, să le dăm drumul la copii care nu sunt de performanță momentan. Asta s-a întâmplat. Nu s-a desființat nicio grupă de copiii, s-a redus numărul copiilor care plateau taxă. Și normal este că acei copii sunt în atenția noastră, iar în momentul în care ei se duc undeva, nu știu, la diferite școli de fotbal și performează acolo, noi vom fi pe fază. Adică nu este niciun fel de problemă pentru că n-au unde să se ducă decât la FC Argeș.

Normal că da. Este un lucru care s-a făcut din două motive. Pentru a lăsa antrenorii să-și facă treaba cu un număr de copii rezonabil și doi, pentru că nu aveam loc unde să lucrăm. Este extraordinar, pentru că așa atragi copiii să vină la jocuri și atragi copiii să vină către club. Venind organizați, cu antrenori… totul este perfect.

Sursa: Realitatea de Arges