GEORGE SIMION ȘI AUR, MESAJ DE SUSȚINE NECONDIȚIONATĂ PENTRU CĂLIN GEORGESCU: CONTROL JUDICIAR PRELUNGIT, POPOR UMILIT! – VIDEO

Liderul suveranist George Simion a transmis un nou mesaj de susținerea pentru candidatul interzis de sistem, după ce justiția a decis să prelungească măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu.

Alături de parlamentarii AUR, care purtau pancarte cu mesajul „Control judiciar prelungit, popor umilit!”, George Simion a vorbit despre modul abuziv în care sistemul acționează împotriva fostului candidat prezidențial Călin Georgescu și a cerut dreptate pentru acesta.

„Astăzi s-a transmis un mesaj foarte clar către PSD: Încetați! Dacă mai aveți un dram de demnitate, fiți alături de poporul roman, nu mai admiteți folosirea justiției ca bâtă politică”, a afirmat liderul suveranist, reluând mesajul transmis social-democraților și de către Călin Georgescu.

Călin Georgescu, mesaj tranșant la adresa Coaliției de guvernare: „Politicienii au hrănit poporul prin minciună ieftină și circ vulgar.” Apel către PSD

