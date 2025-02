GEORGE BECALI: CANDIDEZ CA INDEPENDENT, FĂRĂ SUSȚINEREA PARTIDULUI; NU MĂ RETRAG DIN AUR

Deputatul AUR George Becali a anunțat, miercuri, că este pregătit să candideze la alegerile prezidențiale ca independent, dar nu se va retrage din partid, pentru că nu i s-a cerut acest lucru.

‘Eu am o datorie sfântă. Dacă văd un lup în piele de oaie sau proroc mincinos, să atenționez oamenii pentru că mi-a dat Dumnezeu darul ăsta să înțeleg mai bine despre credință. Și eu știu așa – au fost președinți în România și atei, și alte religii, n-am văzut pe nimeni niciodată ca să conteste Facerea. Nimeni, niciodată. Adică Geneza. Călin Georgescu, părerea mea, el are demoni. (…) O să vedeți că el nu va ajunge președintele României. (…) Eu am obligația asta, eu candidez’, a afirmat Becali, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că a vorbit cu președintele AUR, George Simion, iar acesta nu i-a cerut să își dea demisia din partid în cazul în care candidează.

‘Am înțeles că el îl susține pe Georgescu. A zis că ei sunt consecvenți și că așa trebuie și asta e și binele partidului, bravo lui. I-am zis, dacă e binele partidului să-mi dau demisia din AUR, îmi dau fără probleme, că nu mă interesează pe mine. Dacă vă este de folos să îmi dau demisia, îmi dau demisia, candidez independent. A zis că nu e folositor partidului. (…) Ca atare, ai poziția pe care o ai, pentru că așa am negociat la tine acasă împreună, rămânem prieteni, mi-ești prieten sincer, nu neapărat camarad de politică și te consider prieten. Candidez ca independent, fără susținerea partidului. (…) Păi, dacă mă retrag, mai scade AUR vreo 3-4 procente’, a declarat George Becali.

Parlamentarul AUR a estimat că nu îi va fi greu să strângă 200.000 de semnături pentru candidatură.

‘Sunt oameni și din PSD și din celelalte partide, nu le mai spun, sau din PNL, care spun – mă ofer să îți strâng semnături’, a precizat Becali.

El a menționat că știe ‘pe surse’, de la jurnaliști, că Georgescu va avea mai multe dosare cu probe, cu înregistrări audio, pentru antisemitism și instigare la ură. AGERPRES