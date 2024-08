PITEȘTI: MUNICIPIUL ACȚIONEAZĂ STATUL ROMÂN PENTRU RECUPERAREA PĂDURII TRIVALE

Municipiul Pitești își revendică Pădurea Trivale cu determinare, acționând statul român în instanță.

Municipiul Pitești, prin primarul Cristian Gentea, cheamă în judecată statul român/ Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în speţă Direcţia Silvică Argeş, pentru recuperarea Pădurii Trivale.

După cum v-am informat în mai multe ediții ale „Jurnalului de Argeș”, edilul-șef a anunțat că în arhive au fost găsite documente vechi care dovedesc că Pădurea Trivale a fost și este a municipiului Pitești, nu a Direcției Silvice sau în domeniul public al statului. Cristian Gentea a promis că va întreprinde toate demersurile posibile astfel încât pădurea să fie a piteștenilor.

„Am încercat, încă de la începutul mandatului meu, să vă conving că sunt un tip serios, că nu am interese obscure și că am venit în Primărie cu un singur gând: acela de a îi face pe piteșteni să fie mândri de primarul lor, care își dorește să trăim cu toții mai bine. Am fost atacat în fel și chip, am fost acuzat că voi tăia și voi împărți cu prietenii mei pădurea Trivale! Nu! Pădurea Trivale a fost, este și va fi a piteștenilor! Iar eu am făcut astăzi (joi, 8 iulie 2024 – n.r.) primul pas! Și vă asigur că voi reuși în demersul meu! Aviz celor care doar se dau că le pasă de voi: TĂVĂLUGUL A PORNIT! Vom recupera tot ce este al nostru!!!”, a transmis pe Facebook Cristian Gentea, anexând și dovada demersului său de pe site-ul instanței.

Sursa: Realitatea de Arges