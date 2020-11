Jandarmii argeșeni au montat garduri la Permise, în Pitești, pentru a crea culoare.

Decizia a fost luată după ce în aceste zile s- au format cozi uriașe în fața instituției, iar oamenii nu au respectat regulile de distanțare.

“La permise s-au montat garduri de protectie ale jandarmeriei pentru gestionarea aglomeratiei. S-au intins pana la CEC, in stanga si pana la sala de examinare in dreapta. In fiecare zi vor fi echipe de jandarmi care vor asigura distantarea celor care asteapta acolo. Ar fi foarte usor pentru noi sa inchidem activitatea de acolo, dar dorim, in acelasi timp, sa continuam sa furnizam aceste servicii atat de importante pentru cetațeni”- prefect Argeș, Emanuel Soare.

Sursa: Realitatea de Arges