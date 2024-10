LOVITURĂ DE IMAGINE PENTRU FC MUSCELUL CÂMPULUNG: GABRIEL TORJE SEMNEAZĂ CU ECHIPA DIN LIGA 2

Lovitură de imagine pentru FC Muscelul Câmpulung! Gabriel Torje se alătură echipei nou-promovate în Liga 2.

Echipa argeșeană, nou-promovată în vară în Liga 2, aflată pe locul 20 după primele opt etape, l-a convins pe Gabriel Torje să semneze până la finalul acestui sezon. Fostul internațional român, în vârstă de 35 de ani, vine la Muscelul din postura de jucător liber, după ce a încheiat conturile cu Concordia Chiajna. În cariera sa, Torje a mai jucat pentru Bandirmaspor (Turcia – 8 meciuri, 1 gol), Akhmat Grozny (Rusia – 11 partide), Espanyol (Spania – 15 meciuri), Karabukspor (Turcia – 18 meciuri, 4 goluri), AE Larisa (Grecia – 18 meciuri, 2 goluri), Sivasspor (Turcia – 20 de meciuri), Udinese (Italia – 22 de partide, 2 goluri), Ankaraspor (Turcia – 26 de meciuri, 3 goluri), Granada (Spania – 35 de meciuri, 3 goluri), Konyaspor (Turcia – 36 de meciuri, 6 goluri), Dinamo București (167 de meciuri, 28 de goluri) și Politehnica Timișoara (39 de meciuri, 2 goluri). La reprezentativa României, are 57 de selecții și 12 goluri.

Gabriel Torje: „Suporterii să fie convinși că voi da 100%”. Mijlocașul Gabriel Torje are ambiții mari cu FC Muscelul Câmpulung. „Am venit aici datorită domnului doctor Claudiu Ciolan, finanțatorul clubului, un om deosebit care face eforturi mari pentru această echipă. Am fost dorit la Câmpulung și vreau să răsplătesc încrederea oamenilor prin evoluții cât mai bune. Am venit să pun umărul la menținerea în Liga 2. Îl cunosc foarte bine și pe domnul Marius Bratu și sper să avem o colaborare foarte bună. Prefer să vorbesc cât mai puțin și să demonstrez pe teren ce pot. Suporterii să fie convinși că voi da 100% la fiecare meci”, a fost declarația făcută de fostul internațional pentru pagina de Facebook a clubului muscelean.

FC Muscelul Câmpulung, formație pregătită de Marius Bratu, le-a învins doar pe CS Mioveni (1-0) și FC Bihor Oradea (2-1) în acest sezon de campionat. Echipa argeșeană vine după două rezultate consecutive de 0-3, cu Corvinul Hunedoara și Metaloglobus. În etapa viitoare, Muscelul Câmpulung va juca la Târgoviște, cu Chindia.

Sursa: Realitatea de Arges