ANDRES INIESTA SE RETRAGE DIN FOTBAL

Mijlocașul spaniol Andres Iniesta, cunoscut pentru o carieră impresionantă, se retrage la vârsta de 40 de ani, fără să primească vreun cartonaș roșu.

Andres Iniesta, celebrul mijlocaș spaniol, a luat decizia de a se retrage oficial din fotbal la vârsta de 40 de ani. Cu aproape 1000 de meciuri în palmares, Iniesta a devenit unul dintre cei mai respectați jucători ai generației sale. Campion mondial cu echipa națională a Spaniei în 2010, Iniesta a adunat de-a lungul carierei sale 32 de trofee în tricoul echipei FC Barcelona, în perioada 2002 – 2018.

Ultima parte a carierei sale a fost marcată de experiențe în Japonia, la Vitsel Kobe, și în Emiratele Arabe Unite, la Emirates Club. În declarația sa de retragere, Iniesta a subliniat că este mândru că a urmat visul său de a deveni fotbalist, luptând cu sacrificiu și efort până în ultima zi ca jucător profesionist.

”Nu am crezut niciodată că va veni această zi, dar toate aceste lacrimi din aceste zile sunt lacrimi de emoţie, de mândrie. Nu sunt lacrimi de tristeţe. Sunt lacrimi ale acestui băiat din Fuentealbilla care visa să devină fotbalist. Şi am reuşit, am reuşit cu multe sacrificii şi mult efort. Şi fără să renunţ niciodată. Valori esenţiale în viaţa mea. Sunt mândru că am luptat până în ultima zi ca fotbalist. Restul este istorie: titlurile, înfrângerile, momentele grele, dar mândria și faptul că nu am renunțat niciodată este ceea ce mă face fericit. Şi mie îmi pare rău, aș fi putut juca până la 90 de ani, dar sunt fericit că mi-am îndeplinit visul de a deveni fotbalist”, a declarat Andres Iniesta.

Sursa: Realitatea de Arges