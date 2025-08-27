FOTBAL: UTA, CALIFICATĂ ÎN GRUPELE CUPEI ROMÂNIEI

UTA Arad este prima echipă calificată în grupele Cupei României la fotbal, după ce a învins-o pe Steaua București cu scorul de 2-0 (0-0), marți seara, în Ghencea, în play-off.

UTA s-a desprins pe finalul meciului, prin golurile marcate de Alin Roman (77) și Hakim Abdallah (83).

Roman a înscris cu un șut la vinclu de la peste 30 de metri (77).

Abdallah a punctat simplu, din 6 metri, la centrarea lui Marinos Tzionis.

Miercuri și joi vor avea loc celelalte partide din play-off.

Sunt calificate direct în faza grupelor primele opt clasate în sezonul trecut al Superligii: FCSB, CFR Cluj (deținătoarea trofeului), Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FC Rapid București, FC Dinamo București, FC Hermannstadt, Oțelul Galați.

Meciurile din grupe vor avea loc pe 29 octombrie, 3 decembrie și 17 decembrie, sferturile de finală sunt programate pe 4 martie 2026, semifinalele pe 22 aprilie 2026, iar finala pe 13 mai 2026.

