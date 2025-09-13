FOTBAL: UNIVERSITATEA CLUJ – RAPID BUCUREȘTI 0-0, ÎN SUPERLIGĂ

De către
Realitatea de Arges
-

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Rapid București, 0-0, vineri seara, pe Cluj Arena, în prima partidă din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Oaspeții au avut cele mai mari ocazii în acest meci, prin Tobias Christensen (26), al cărui șut a fost respins de pe linia porții de Iulian Cristea, și prin Kader Keita (57), care a șutat de la circa 11 metri, dar portarul Edvinas Gertmonas a respins.

”U” a avut o șansă bună în prima repriză, prin Gabriel Simion (35), al cărui șut de la distanță a fost respins în corner de portarul Marian Aioani.

În min. 86, Lars Kramer a avut două intervenții salvatoare în careul oaspeților, când Elio Capradossi a trimis cu capul, iar mingea a căzut pe transversală.

În ultimele minute de joc, Rapid a cerut de două ori penalty, mai întâi la un fault asupra lui Antoine Baroan, în marginea careului (88), iar apoi la un presupus henț al lui Andrei Artean (89).

Rapid a ratat șansa de a urca pe primul loc în clasament, dar rămâne neînvinsă. Antrenorul Constantin Gâlcă nu a putut conta în acest meci pe șapte jucători, Andrei Borza, Denis Ciobotariu, Drilon Hazrollaj, Cristian Ignat, Borisav Burmaz, Diogo Mendes, toți accidentați, și Leo Bolgado, suspendat.

Acesta a fost meciul cu numărul 101 dintre cele două echipe, dintre care ”U” are 40 de victorii, Rapid 43, iar 18 meciuri s-au terminat la egalitate.

Cu ”U” Cluj echipă gazdă, în 51 de meciuri, ”șepcile roșii” au obținut 26 de victorii, Rapid a reușit 12, iar 13 meciuri s-au încheiat cu remize.

Dan Nistor a jucat meciul cu numărul 490 în Superligă și a urcat pe locul 2 în clasamentul prezențelor all-time, la egalitate cu Costică Ștefănescu, cei doi fiind depășiți doar de Ionel Dănciulescu (515 jocuri).

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.