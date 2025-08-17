FOTBAL: PETROLUL PLOIEȘTI – FC HERMANNSTADT 1-1, ÎN SUPERLIGĂ

De către

Petrolul Ploiești a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 1-1 (0-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a șasea a Superligii de fotbal.

Petrolul a deschis scorul prin Gheorghe Grozav (51), dintr-un penalty obținut de Konstantino Doumtsios, faultat în careu de portarul Cătălin Căbuz.

Sibienii au egalat prin Sergiu Buș (82), la șase minute de la introducerea sa pe gazon.

Oaspeții au mai avut o ocazie notabilă, prin Alexandru Oroian (78), dar portarul Raul Bălbărău a respins de sub bara transversală.

FC Hermannstadt rămâne fără victorie în acest debut de sezon, având patru remize. Petrolul are un singur succes, în deplasare, și trei egaluri.