FOTBAL: CLUBUL DINAMO, AMENDAT DE COMISIA DE DISCIPLINĂ A FRF CU 60.000 DE LEI

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF) a sancționat clubul Dinamo București cu 60.000 de lei pentru incidentele petrecute la meciul cu FCSB.

”SC Dinamo 1948 SA vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 60.000 lei. În temeiul art. 83.7 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 22.500 lei. În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul SC Dinamo 1948 SA va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d și penalitate sportivă de 60.000 lei”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul LPF.

În etapa a doua a play-off-ului Superligii, FCSB a învins-o pe Dinamo cu 2-1, în deplasare, pe Arena Națională.

FC Universitatea Cluj a fost sancționată cu o penalitate sportivă de 16.875 lei, iar CFR Cluj, cu 7.500 lei pentru incidentele de la meciul direct, din aceeași etapă, câștigat de ”U” cu 1-0.

”AS FC Universitatea Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 16.875 lei. În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 7.500 lei”, precizează comunicatul.

Mijlocașul Sergiu Hanca (Petrolul Ploiești), eliminat după meciul cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (1-0), a fost sancționat cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 3.000 lei.

Atacantul Alisson Safira (Universitatea Craiova) a primit o suspendare pentru un meci și o penalitate sportivă de 740 lei pentru cartonașul roșu primit la meciul cu CFR Cluj (0-2), din etapa a treia a play-off-ului.

AGERPRES