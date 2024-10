EDWARD IORDĂNESCU, APROAPE DE O REVENIRE PE BANCA TEHNICĂ

Edward Iordănescu, fostul selecționer al naționalei României, este aproape de revenirea pe banca tehnică, conform spuselor fratelui său, Alexandru.

Edi Iordănescu a decis să nu-și prelungească în vară înțelegerea cu FRF, după ce a calificat naționala tricoloră la EURO 2024 și a reușit s-o califice până în faza optimilor de finală la turneul final. „Sincer, nu ştiu când îl vom vedea antrenând, nu am vreo informaţie despre vreun nou contract pe care l-ar putea primi Edi. Ştiu că au fost oferte pentru el, le-a refuzat, dar aşteaptă oportunitatea cea mai bună. Da, s-a liniştit, au trecut câteva luni şi este pregătit de muncă”, a declarat Alexandru Iordănescu, potrivit digisport.ro. Christou Paraskevas, fostul fundaș central de la Universitatea Cluj şi Pandurii Târgu Jiu, a dezvăluit că Edi Iordănescu a fost ofertat de APOEL Nicosia, însă acesta a declinat propunerea grupării cipriote. Cei doi au lucrat împreună la Pandurii Târgu Jiu în perioada decembrie 2014 – iulie 2015, ulterior fotbalistul cipriot agățând ghetele în cui. „Am vorbit cu Edi, mi-a zis că l-au sunat de la APOEL. El nu vrea acum să antreneze pe nimeni. Edi poate să ajungă şi la o echipă bună. Dar, sigur, APOEL Nicosia este o echipă bună, se bate la campionat an de an. Poate să vină, de ce nu?!”, a spus Christou Paraskevas, conform as.ro.

Sursa: Realitatea de Arges