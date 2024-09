SCANDAL LA SNSPA: SOCIOLOG RETINUT PENTRU HARTUIRE SEXUALA

Sociologul Alfred Bulai, retinut pentru hartuire sexuala la SNSPA.

Sociologul Alfred Bulai a fost retinut, miercuri dupa-amiaza, in dosarul deschis in urma unei anchete jurnalistice in care foste si actuale studente ale Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) l-au acuzat de hartuire sexuala. Reprezentanti ai Parchetului au confirmat masura retinerii dupa ce, in cursul diminetii, la locuinta fostului profesor au avut loc perchezitii.

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au emis, miercuri dupa-amiaza, ordonanta de retinere pe numele fostului profesor de la SNSPA Alfred Bulai. Acesta este acuzat de folosire abuziva a functiei in scop sexual si agresiune sexuala, potrivit oficialilor Parchetului.

Sursa: Realitatea de Arges