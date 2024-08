DNA Constanța Urmărește Penal Foști Funcionari și Lideri ai AS Farul

Direcția Națională Anticorupție Constanța a început urmărirea penală a foștilor funcționari publici și liderilor AS Farul Constanța pentru abuz în serviciu și complicitate la această infracțiune.

Ciprian Marica este urmărit penal pentru „săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 47 C, pen. la art. 132, din legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1), C. pen și art. 77. a) C. Pen:”.

Concret, fostul fotbalist este acuzat că a câștigat pe nedrept fonduri nerambursabile din partea Consiliului Județean Constanța în perioada în care era finanțatorul echipei Farul.

Sursa: Realitatea de Arges