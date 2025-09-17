FOSTĂ JUDECĂTOARE DE LA CLUJ, CRITICI DURE ÎN DOSARUL LUI CĂLIN GEORGESCU

O fostă judecătoare de la Curtea de Apel Cluj a lansat acuzații dure legate de modul în care a fost instrumentat dosarul lui Călin Georgescu. Într-o postare pe rețelele sociale, aceasta a vorbit despre mai multe erori în cazul măsurii controlului judiciar dispuse împotriva liderului suveraniștilor.

Fosta magistrată a susținut că este „un nonsens” să se afirme că Georgescu ar fi încercat să câștige simpatia românilor prin sprijinul rușilor. Totodată, ea a dezvăluit un episod controversat care o privește pe Adriana Stoicescu, judecătoare la Curtea de Apel, despre care spune că ar fi fost pusă sub supraveghere tehnică timp de trei luni de către un judecător al ICCJ „fără niciun motiv real”.

Aceasta a mai precizat că în anul 2019, când candidatura lui Georgescu nu era în discuție, acesta i-ar fi propus Adrianei Stoicescu un post de ministru, pe care ea l-a refuzat.

Criticile aduc din nou în atenție suspiciunile și tensiunile din jurul dosarului care îl privește pe Călin Georgescu, aflat în continuare sub control judiciar.

Sursa: Newsinn