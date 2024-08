FEMEIA ACUZATĂ DE AMENINȚĂRI DUPĂ DEZVĂLUIRILE DESPRE ORORILE DE LA ATI

O fostă doctoriță de la spitalul Pantelimon este amenințată cu moartea după dezvăluirile despre ororile de la ATI.

O fostă doctoriță de la spitalul Pantelimon susține că a fost amenințată cu moartea după dezvăluirile despre ororile de la ATI. Foștii colegi o acuză că le-a înregistrat pe asistente când vorbeau despre scăderea dozelor de noradrenalină. Femeia a depus plângere penală. ”Conducerea spitalului, împreună cu Florina Pompilian, au dus o campanie de denigrare și hărțuire, de marginalizare a mea, punându-mi în cârcă tot acest eveniment. Că eu sunt cea care a pus infirmierele și asistentele să înregistreze, că eu sunt cea care a declanșat acest scandal. Bănuiesc că era o presiune foarte mare din partea conducerii să elibereze locurile. La acea vreme erau foarte mulți pacienți, și îmi aduc aminte momentul în care era secția de Terapie Intensivă supraîncărcată, și jos în UPU. Gândiți-vă că noi nu mai aveam locuri libere pentru cei care se degradau de pe secția de pe medicală și eram nevoiți să-i aducem pe masa de operație. De pe niște conturi false de Facebook am primit că voi fi otrăvită, să plec din țară, să plec în țările nordice. Am auzit că s-au ținut tot felul de ședințe de mușamalizare în spital și au fost chemați medici de acasă. Asistentele și infirmierele lucrează într-o situație de stres, de amenințare, sunt amenințate în continuare, și s-ar auzi că s-ar strânge semnături împotriva lor, să fie date afară, exact cum am fost dată afară și eu”, spune medicul.

Între timp apar detalii cutremurătoare din ancheta morților suspecte. Procurorii susțin că cele două doctorițe aflate acum în arest preventiv ar fi avut saloane dedicate unde grăbeau moartea pacienților. Mai mult decât atât, pe biroul de acasă al doctoriței cunoscute drept ”doamna cu coasa” anchetatorii ar fi găsit lista completă a pacienților care au murit. Nu mai puțin de 17 la număr. Lângă listă s-ar fi aflat și un tratat privind administrarea noradrenalinei. În aceeași manieră, spun anchetatorii, ar fi acționat și o altă doctoriță. Conform referatului întocmit de procurori, ele administrau pacienților fiole de ser fiziologic în loc de fiolele de noradrenalină, provocând astfel oprirea bruscă a funcțiilor cardio-respiratorii.

Sursa: Realitatea de Arges