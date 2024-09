Autoritatea Electorală Permanentă Verifică Cheltuielile Partidelor

Autoritatea Electorală Permanentă verifică legalitatea veniturilor și cheltuielilor partidelor implicate în alegeri.

Autoritatea Electorală Permanentă încă mai are în atenție comportamentul competitorilor electorali în alegerile locale și europarlamentare din acest an, iar recent a prezentat rapoarte ale verificărilor efectuate în legătură cu legalitatea veniturilor și cheltuielilor partidelor implicate în obținerea de mandate în Parlamentul European. La AUR totul a fost OK, la PSD, la fel, la Forța Dreptei s-a depistat nerespectarea unor prevederi legale. Consecința a fost că partidul care nu a câștigat niciun mandat în Europarlament a primit o amendă de 10.000 de lei, iar mandatarul financiar coordonator a fost sancționat cu 15.000 de lei. În plus, s-a dispus confiscarea sumei de 235.066,44 lei. Potrivit AEP, Forța Dreptei a beneficiat de contribuții electorale în valoare de 7.471.001,55 lei și a cheltuit 7.466.067,99 lei. (C.I.B.)

Sursa: Realitatea de Arges