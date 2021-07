Premierul Florin Cîţu a anunțat astăzi aprobarea a patru măsuri în cadrul sedinței de astăzi a Guvernului. Printre acestea: alocarea a 1,5 milioane de lei pentru 12 unități de învățământ din județele Alba și Cluj, afectate de inundațiile din această lună.

Așa cum am anunțat în urmă cu doar două săptămâni, atunci când președintele Klaus Iohannis a prezidat ședința de guvern, astăzi am semnat decizia privind înființarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării proiectului „România Educată”. Prin acest comitet, ne asigurăm de reușita proiectului ,,România Educată”. Reformăm și modernizăm învățământul românesc, pentru că astfel învestim în viitor!

În plus, am aprobat patru măsuri importante în ședința de astăzi a guvernului:

Am alocat 1,5 milioane de lei pentru 12 unități de învățământ din județele Alba și Cluj, afectate de inundațiile din această lună.

Am aprobat indicatorii tehnici și economici pentru construirea unui centru de arși în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Vorbim de o investiție de peste 295 de milioane de lei, eșalonată pe trei ani.

Am alocat 630 milioane de lei, sumă care poate fi împrumutată autorităților locale, pentru a asigura prefinanțarea și contribuția proprie la investițiile cu finanțare europeană sau națională.

Am alocat fonduri pentru persoanele disponibilizate de la Complexul Energetic Oltenia și Complexul Energetic Hunedoara– Florin Cîțu

Sursa: Realitatea de Valcea