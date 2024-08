FLAVIUS CROITORU, PORTARUL CS MIOVENI: „NU TREBUIE SĂ FACEM O TRAGEDIA DIN MECIURILE ACESTEA”

Portarul CS Mioveni, Flavius Croitoru, vorbește despre înfrângerile recente, șansele de promovare și atmosfera din echipă.

Întrebat despre cele trei înfrângeri consecutive, eliminarea din Cupă și cele două înfrângeri din campionat, despre șansele de promovare și despre atmosfera din cadrul lotului, portarul celor de la CS Mioveni, Flavius Croitoru ne-a declarat: „Nu trebuie să facem o tragedie din meciurile astea. Am pierdut două meciuri în campionat, unul în Cupă. Acum trebuie să mergem înainte și sperăm să câștigăm sâmbătă, pentru că avem nevoie de toate punctele. Ce șanse avem să promovăm anul acesta? Nu putem să vorbim noi acum despre promovare. Au trecut patru meciuri, patru etape. Nu trebuie să vorbim noi acum de promovare. Noi o să luăm meci cu meci și vă dați seama că toți ne dorim să intrăm în primul rând în play-off. Până la promovare este foarte mult. Dar, acum vom lua fiecare meci în parte și la finalul sezonului vom vedea unde vom fi. Obiectivul meu și al băieților, din ce am discutat noi, obiectivul nostru este intrarea în play-off. Dar, cum am zis, nu trebuie să ne grăbim să vorbim noi că intrăm în play-off, că promovăm. O să luăm meci cu meci și, într-adevăr, chiar dacă s-au pierdut aceste trei meciuri, nu trebuie să facem o tragedie din asta. Este fotbal, se poate întâmpla și sperăm să câștigăm acum cu Viitorul Pandurii ca să avem un moral bun pentru următoarele meciuri. Chiar dacă s-au schimbat foarte mulți jucători, atmosfera la echipă este una bună, ca și anul trecut, când au fost niște băieți cu un caracter deosebit, băieți care trag unul pentru altul, cum ar veni, cum a fost și anul trecut. Au venit și jucători cu experiență, care sper să ne ajute pe perioada acestui campionat, ca să spun așa. S-au integrat bine, au fost primiți bine. Ne lipsesc un pic rezultatele, dar, cum am zis, nu trebuie să facem o tragedie, pentru că în fotbal se mai și pierde”.

Sursa: Realitatea de Arges