Serverele companiei Asesoft, înființată de deputatul fugar Sebastian Ghiță, ar fi fost confiscate de agenții FBI, au dezvăluit recent jurnaliștii de la Național.ro. Există suspiciuni că Asesoft, perla imperiului IT dezvoltat de Ghiță la umbra contractelor cu statul, ar fi fost implicată în campania electorală din Statele Unite ale Americii, dezvăluie sursa citată.

Mai exact, jurnaliștii scriu că agenții FBI ar fi confiscat serverele companiei Asesoft pentru că ar fi fost folosite pentru crearea de profiluri false care au influențat votul din Statele Unite. Este o situație similară cu a celebrei Cambridge Analytica, firmă care a obținut datele a peste 50 de milioane de oameni de pe rețelele de socializare. Scandalul Cambridge Analytica a pornit de la speculațiile conform cărora această companie l-ar fi ajutat pe Donald Trump să ajungă președinte în 2016. În același mod ar fi fost influențat și votul pentru referendumul BREXIT.

Pe lângă sumele amețitoare încasate de la stat, de ordinul milioanelor de euro, angajații lui Ghiță au avut acces și la serverele cu informațiile instituțiilor. Deși până în acest moment nu sunt dovezi clare care să arate dacă deputatul fugar s-a folosit de datele la care a avut acces, cert este că acesta a amenințat în mai multe rânduri că deține informații sensibile despre adversarii lui fără a specifica natura sau sursele lor.

Deși statul a cheltuit an de an milioane de euro pentru dezvoltarea României din punct de vedere informatic, realitatea ne arată că suntem în coada Europei la acesarea serviciilor publice digitale. Dacă în Franța, Spania sau țările baltice cetățenii utilizează foarte des internetul în relația cu statul, raportul utilizatorilor români este mult sub media Uniunii Europene, potrivit jurnaliștilor de la ,,România, te iubesc”.

Fondator al unuia dintre cele mai puternice grupuri IT din România, fost secretar al Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, vizat în mai multe dosare de corupție, Sebastian Ghiță este un personaj controversat, considerat de mulți contractor privilegiat al instituţiilor de stat.

Sebastian Ghiță: „Toata aceasta zona a serviciilor informatice publice si in general a informatiei si a serviciilor informatice catre cetateni a fost gestionata de serviciile de informatii si, daca ma intrebati, o mare influenta asupra felului in care Romania s-a dezvoltat in acest domeniu , nu stiu in agricultura sau in constructii, dar in IT, serviciile de informatii din Romania a avut un mare si important rol. Nu stiu daca bun sau rau.”

Reporter: „Acum va referiti si la dumneavoastra?”

Sebastian Ghiță: „Nu, ma refer la SRI, SIE, STS.”

Reporter: „Ma refer la firmele controlate de baietii astia.”

Sebastian Ghiță: „Nu au controlat nicio firma. In realitate, cee ace s-a intamplat in Romania, dupa 90 noi n-am avut sisteme informatice. Dezvoltatea Romaniei din punct de vedere informativ a fost gestionata mai mult sau mai putin de serviciile de informatii din Romania. Buletinele sunt gestionate de MAI, pasapoartele sunt gestionate la RAPPS. Zici ca pasapoartele sunt un cearseaf de pat al demnitarilor. Permisele de conducere, alta minune de institutie care le gestioneaza.”

Numele lui Sebastian Ghiță a apărut în mai multe scandaluri de-a lungul timpului. În 2016, Dragoș Pâslaru, ministrul Muncii de atunci, a susținut că există o decizie a Curții de Conturi potrivit căreia Teamnet – firmă controlată de deputatul Sebastian Ghiță – trebuie să cedeze platforma REVISAL – Registrul General de Evidență a Salariilor – pentru că îl deține în mod fraudulos. Pâslaru a mai precizat că multe dintre sistemele informatice folosite de stat au fost create de firme private, dar acestea nu au înmânat autorităţilor şi codul-sursă. Astfel, deşi programele au fost plătite din bani publici, statul nu e proprietarul lor și nu poate opera modificări în programe. Problema apare în modul în care au fost făcute contractele cu aceste firme. În trecut, și la nivelul Comisiei Europene s-a exprimat îngrijorarea că statul român a devenit captivul unor firme care obligă ulterior administrația la contracte de asistență și mentenanță în conditiile impuse de ei. Astfel, concurența de pe piață are de suferit. S-a vorbit de softurile de la APIA sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Sebastian Ghiță: „Aceasta noua gogorita ca firmele romanesti tin statul captiv si nu dau codul sursa. Il dam pe tot, le dam tot codul, sa se spele cu el pe cap, nici noi nu mai intelegem ce dracu am scris in codul ala. ”

Firmele lui Sebastian Ghiță au oferit de-a lungul anilor servicii de IT, atât hardware, cât și software — sisteme de stocare a informațiilor sau prelucrare a datelor unor instituții de forță din țara noastră. Este vorba despre Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, ANCOM, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau Ministerul pentru Societatea Informaţională.

Din 2011, Sebastian Ghiță a început să iasă oficial din companiile fondate de el. S-a întâmplat chiar înainte de a deveni deputat. Dar, potrivit unor investigații Rise Project, afaceristul a continuat să controleze mai multe firme prin interpuși. De exemplu, după ce a renunțat oficial la acționariatul celebrelor companii Teamnet și Asesoft, acestea au fost preluate de un offshore cipriot pe care tot el îl deținea. Ulterior, firmele au fost preluate de rudele și prietenii lui Ghiță, scrie aceeași sursă.