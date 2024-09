FILMUL ROMÂNESC „ANUL NOU CARE N-A FOST” PRIMUL LA VENEȚIA

Filmul românesc „Anul Nou care n-a fost” primește două premii la Festivalul de la Veneția.

Filmul românesc „Anul Nou care n-a fost” a câștigat două premii în cadrul festivalului de la Veneția. Este vorba despre premiul FIPRESCI, oferit de juriul Federației Criticilor de Film, și premiul pentru cel mai bun scenariu, oferit de criticii independenți.

„Anul Nou care n-a fost / The New Year That Never Came” a avut premiera mondială pe 1 septembrie 2024, la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, în cadrul secțiunii competitive Orizzonti.

Primul lungmetraj semnat de Bogdan Mureșanu va putea fi mai apoi văzut de publicul larg din 24 septembrie, în cinematografele din România.

Din distribuția filmului fac parte: Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Manuela Hărăbor, Ioana Flora, Ada Galeș, Victoria Raileanu, Elvira Deatcu, Marian Râlea, Vasile Muraru, Ion Sapdaru, Mircea Andreescu, Radu Gabriel, Vlad Ionuț Popescu, Theodor Șoptelea, Răzvan Vasilescu, Ioan Paraschiv, Doru Cătănescu, Gabriel Spahiu, Angel Popescu, Nicodim Ungureanu, Ilinca Hârnuț, Sorin Cociș, Marius Damian, Marian Adochiței, Dana Voicu, Afrodita Androne, Virgil Aioanei, Luca Toma și mulți alții.

Sursa: Realitatea de Arges