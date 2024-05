Fiica lui Rudel Obreja rupe tăcerea!

Leyla Obreja, fiica cea mare a fostului președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, face declarații explozive. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, aceasta spune că are suspiciuni clare conform cărora „Generalul Negru”, Florian Coldea, are o implicare directă în moartea tatălui ei.

„Tatal meu e o victima fizica, intre timp a si murit.

Tatal meu nu a fost prieten, nu se cunostea nici cu dna Udrea, nici cu Basescu, nici cu Coldea. Nu a avut prietenii, nu a facut parte din sistem, nu a beneficiat nici financiar, nici prin functii de tot ce si-au atribuit oamenii astia de-a lungul timpului. Ca ei acum sufera si platesc pentru ce au facut, dar au avut multe momente de glorie cu totii.

Tatal meu a facut un denunt la DIICOT impotriva domnului Maior, a dl Coldea si a dnei Kovesi. Nici nu a fost bagat in seama acest denunt. Nu s-a dus cu probe, ca n-aveam de unde sa avem probe. Procuratura trebuia sa se sesizeze, dar uite ca s-au facut azi. Imi pare rau ca dansul nu traieste, probabil ca ar fi simtit o mare usurare, s-ar fi simtit indreptatit, ca a murit un om nevinovat totusi, iar in ochii tuturor era blamat, ca era un infractor.

Are implicatii in foarte multe multe cazuri, in ideea ca a coordonat un sistem parazitar, numit statul paralel.

Nu as avea eu probe ca are implicatii directe in cazul tatalui meu, ci prin prisma sistemului pe care il coordona, cu dosare facute la comanda, cu influenta pe care o avea prin prisma informatiilor pe care le detinea.

Prin toate aceste elemente, am o suspicine rezonabila ca a fost implicat direct in moartea tatalui meu.

Din ce inteleg, a facut parte dintr-un sistem, o organizatie, o prietenie cu oamenii de la Beciul Domnesc, si-au dat cu oalele in cap, au inceput sa-si faca rau unul altuia.

Aceste elemente ma fac sa cred ca ar putea fi intr-un fel sau altul responsabil. Prin sistemul pe care il controla, care a facut multe victime.

In stenograme apare si numele dnei Kovesi, care e inalt functionar european astazi.

Daca se foloseau de numele ei sa promita sau sa pretinda sume de bani pentru a influenta anumiti judecatori, ma indoiesc ca o faceau fara cunostinta dansei.

Are case prin sudu Frantei. E functionar public, de unde are bani sa si faca case? Are firme de consultanta, ce mari skill-uri are sa ofere consultanta ca e militar. E vreun grafic designer? Sunt clare lucrurile cum isi faceau oamenii astia banii.

Simt ca ar trebui sa se faca dreptate, au fost multe alte persoane vinovate.

Daca exista o persoana in Romania care intelege ca Rudel Obreja a fost nevinovat prin intermediul acestei situatii, eu ma bucur”, a spus fiica marelui pugilist.