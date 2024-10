FIICA LUI CLINT EASTWOOD, ARESTATĂ PENTRU VIOLENȚĂ DOMESTICĂ GRAVĂ

Fiica cunoscutului actor Clint Eastwood, Francesca Eastwood, arestată în Beverly Hills pentru violență domestică gravă.

Fiica cunoscutului actor Clint Eastwood, Francesca Eastwood, a fost arestată sub acuzația de violență domestică gravă, după o ceartă cu iubitul ei, în Beverly Hills. Incidentul a avut loc pe 12 octombrie când Francesca Eastwood şi iubitul ei se aflau într-o mașină în Beverly Hills. Totul a degenerat până la agresiune fizică, fapt care l-a determinat pe iubitul acesteia să sune la poliţie.

Francesca Eastwood, în vârstă de 31 de ani, a fost arestată pentru presupusa „agresiune – violență domestică / provocarea de leziuni corporale (abuz asupra soțului sau partenerului de viață).” Autoritățile nu au dezvăluit identitatea presupusei victime. Cauțiunea actriței a fost stabilită la 50.000 de dolari, dar a fost plătită şi aceasta a fost între timp eliberată din închisoare. Ea urmează să se prezinte în fața instanței marți.

Francesca este a șaptea dintre cei opt copii ai lui Clint Eastwood. Ea a atras atenția publicului în 2012 când a apărut în reality show-ul E! Mrs. Eastwood & Company, care a urmărit viața ei de familie cu mama vitregă Dina și sora Morgan. De asemenea, a fost desemnată Miss Golden Globe în 2013. De atunci, ea a apărut în filme precum Jersey Boys (2014), The Vault (2017), Old (2021) și Clawfoot (2023). Ea va juca și în cel mai recent film al tatălui său, Juror No. 2, care va fi lansat pe 1 noiembrie.

Sursa: Realitatea de Arges