FC Argeș U13, Locul 3 la Brașov Junior’s Cup U13: Performanțe Remarcabile

FC Argeș U13 a obținut locul 3 la Brașov Junior’s Cup U13, cu victorii notabile și un premiu individual.

În acest weekend, Brașovul a găzduit ediția cu numărul 15 a turneului Brașov Junior’s Cup U13, competiție la care au participat unele dintre cele mai bune academii din România. FC Argeș U13 a încheiat turneul pe locul 3, piteștenii câștigând în finala mică cu 2-1 contra celor de la Juniorul București. Echipa Argeșului care a ajuns până în finala mică a obținut următoarele rezultate: 3-0 vs Politehnica Iași, 3-1 FC Joy Bacău, 4-0 vs Juniorul București, 0-3 vs Kids Tâmpa Brașov, 7-0 vs FCSB Academy, 3-0 vs Kinder Sângeorgiu de Mureș, 2-4 după penaltyuri vs Kids Tâmpa Brașov și 2-1 vs Juniorul București (finala mică).

În afară de cupa oferită echipei pentru clasarea pe podium, argeșenii au obținut și un premiu individual. Iustin Ispas a fost desemnat cel mai bun jucător al competiției. Turneul a fost câștigat de New Stars București și locul 2 a fost ocupat de Kids Tâmpa Brașov. FC Argeș U13: David Popescu, Andrei Gherghe, Vlad Păunoiu, Iustin Ispas, Patrick Dragomir, Alexandru Ion, Robin Deaconu, Dragoș Tudor, David Ivan, Sașa Barbu, Ștefan Luță, Damian Spătaru, Ștefan Voiculeț, Vlad Dumitrescu, David Luță, Denis Dumitru, Ștefan Ciobanu, Raul Mitroi, Andrei Burcă, Ianis Ivănescu, Gabriel Iana, Ianis Chițu și Darius Lascu. Menționăm că 4 dintre vulturașii prezenți la acest turneu au participat săptămâna trecută și la ediția dedicată categoriei U14, respectiv Dragoș Tudor, Vlad Păunoiu, Iustin Ispas și David Ivan.

Sursa: Realitatea de Arges