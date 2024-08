FC ARGEȘ ÎNTÂLNEȘTE STEAUA BUCUREȘTI ÎNTR-UN DUEL INCENDIAR

FC Argeș se pregătește de un meci dificil împotriva Stelei București, în Liga 2.

FC Argeș va întâlni Steaua București în deplasare, marți, 6 august, de la ora 19:00, în prima etapă din Liga 2. Nicolae Dică și-a început al doilea mandat la echipa din Pitești în această vară și are ca obiectiv promovarea în Liga 1. În cariera sa de antrenor, fostul internațional a mai pregătit echipe precum SCM Pitești, FCSB, Mioveni, FCU Craiova și Voluntari.

Înaintea meciului cu Steaua, din prima etapă a sezonului de Liga a 2-a, Nicolae Dică a transmis că se așteaptă la un duel dificil, împotriva echipei antrenate de Daniel Oprița. Acesta l-a avertizat pe Daniel Oprița că, timp de 90 de minute, va „uita” de prietenia dintre ei și că va face tot posibilul ca piteștenii să plece cu puncte din Ghencea.

„Va fi un meci foarte greu. Jucăm în deplasare, cu o echipă bună, care are un antrenor bun. E de patru ani la echipă. E un nucleu format acolo. S-au adus și acum câțiva jucători, dar în primul 11 cred că vor intra doar doi jucători noi. Va fi o partidă dificilă, dar trebuie să fim pregătiți. E o echipă bună acolo, suporterii vor fi alături de ea, dar jucăm pe un stadion superb. Am fost cu echipa națională acolo. Trebuie să avem curaj, plăcere de a juca, asta ne trebuie pentru marți (n.r. 6 august). Oprița e fostul meu coleg, am colaborat la Pitești, am jucat la Steaua (n.r. FCSB) împreună, suntem prieteni. Dar, marți uităm de tot!”, a spus Nicolae Dică, la conferința de presă.

Sursa: Realitatea de Arges