FC ARGEȘ ÎNCEPE CU STÂNGUL ÎN NOUL SEZON DE BASCHET

FC Argeș Basketball obține o victorie clară în deplasare împotriva SCM Timișoara, debutând cu dreptul sezonul.

FC Argeș Basketball a început cu dreptul noul sezon, obținând o victorie clară, în deplasare, împotriva celor de la SCM Timișoara, în prima etapă a stagiunii. Partida s-a încheiat cu scorul de 72-81 (la pauza mare, 31-39), alb-violeţii conducând „ostlităţile” aproape tot timpul.

Vulturii au alinat la start următoarea formulă: Austin Price, Tudor Fometescu, Rashard Odomes, Kyndahl Hill, Zach Smith. Statistica meciului în privinţa câştigătorilor: Corey Allen a avut 18 puncte și 6 pase decisive, Zach Smith – 16 puncte, 7 recuperări și 2 capace, transformându-și toate aruncările, iar Austin Price a debutat cu 14 puncte.

Înainte de acest meci, antrenorul Nebojša Vidić spunea că elevii săi şi+au făcut lecţiile: „Despre Timișoara, cred că îi cunoaștem. Am văzut ceea ce joacă și am avut ideile pentru a pregăti scouting-ul. Este o echipă bună, cu jucători experimentați în lot, români care își fac foarte bine treaba. Nu vom face nicio mare modificare în planul nostru. Trebuie să jucăm ceea ce știm atât în atac, cât și în apărare. E devreme să vorbesc despre sezonul acesta. Sunt câteva echipe ce nu au același nivel ca în ediția precedentă, dar sunt alte formații care s-au întărit din punct de vedere al bugetului și al lotului. Cred că va fi interesant. Îmi place ideea formatului nou de campionat, care, cred eu, că este una normală. Când voi avea o imagine mai clară asupra ceea ce se întâmplă, voi putea avea o altă părere. Lumea din Pitești și fanii noștri pot aștepta ca noi să jucăm un baschet intens. Despre altceva nu avem garanții. Într-adevăr, am setat unele obiective, fanii își doresc ceva, organizația își dorește mult, însă e important ca toți să fim și să gândim la același nivel”.

Iată şi mesajul din partea fanilor echipei piteştene, pe pagina de Facebook, care s-au deplasat la Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timişoara: „Peste 400 kilometri făcuți pentru a-și susține favoriții. Ce început frumos de sezon pentru familia alb-violetă. Dragi membri ai ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????, vă iubim!”

În etapa a doua de campionat, FC Argeș joacă tot în deplasare, cu CS Vâlcea 1924. (sursa foto: baschet.ro)

Sursa: Realitatea de Arges