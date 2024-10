AMINTIRILE LUI RODION CĂMĂTARU DESPRE NICOLAE DOBRIN

Rodion Cămătaru își amintește cu emoție de legătura sa specială cu Nicolae Dobrin, idolul și prietenul său.

Au trecut 17 ani de când Nicolae Dobrin, cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor nu se mai află printre noi. A lăsat în urma sa multe lacrimi și regrete. Chiar și adversarii din teren îi păstrează vie amintirea și vorbesc despre acesta la superlativ. Rodion Cămătaru, component al generației Craiova Maxima, are multe amintiri care-l leagă de inegalabilul Nicolae Dobrin. Deși au fost deseori adversari în teren, dincolo de dreptunghiul verde, cei doi au fost foarte buni prieteni, fiind chiar colegi de cameră la lotul olimpic al României. L-am întrebat pe Rodion Cămătaru cum s-a înțeles cu „Gâscanul” și, fără să stea prea mult tip pe gânduri, a început să ne povestească despre omul și fotbalistul Nicolae Dobrin. „Doamne, cum trec anii! A fost idolul și prietenul meu, am stat în cameră cu el mult timp, la lotul olimpic, ne întâlneam deseori și povesteam. A fost un om excepțional, avea un suflet mare și era foarte modest. Deși eu eram mai mic, mi-a dat sfaturi, m-a încurajat; îi plăcea mult de mine, spunea că am talent. Cum să-l pot uita vreodată? Îmi aduc aminte că prima mea întâlnire cu el a avut loc la Pitești, la nunta lui Marcel Pigulea, un alt fost mare fotbalist. Am mers cu sora mea acolo și l-am văzut pe Dobrin. Fiind mai mic și necunoscându-mă nimeni, am zis să-mi fac intrarea și să-i duc o cafea la masă lui Nicolae Dobrin, dar, din cauza emoțiilor, mi-a tremurat mâna și am vărsat-o. Anii au trecut, eu am început să joc la seniorii Craiovei, iar Dobrin venea iarna la Strehaia, localitatea mea natală, împreună cu Marcel Pigulea, care îmi devenise naș între timp, și jucam fotbal acolo. Eu aveam baie în casă, familia mea fiind printre puținele de acolo care aveau condiții foarte bune. Astfel, după ce jucam fotbal, Dobrin și Pigulea mergeau la mine acasă și făceau baie. Dobrin a fost idolul meu și Dumnezeu mi-a dat șansa să-mi fie coleg și bun prieten, nu numai adversar”, ne-a declarat Rodion Cămătaru, fostul atacant al Craiovei Maxima.

În anul 1987, Rodion Cămătaru a câștigat trofeul Gheata de Aur a Europei, marcând în acel sezon 44 de goluri pentru Dinamo, în 33 de meciuri. Această reușită de excepție a provocat multe comentarii și controverse, deoarece Cămătaru marcase 20 goluri în ultimele șase etape de campionat.

Sursa: Realitatea de Arges