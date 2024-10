AMINTIRI DIN CARIERA FOTBALISTICĂ A LUI NICOLAE UNGUREANU

17 ani fără „Prințul din Trivale”! Destinul fotbalistic al lui Nicolae Ungureanu, fostul jucător al Universității Craiova și Steaua, se intersectează cu cel al lui Nicolae Dobrin.

„Am debutat la Universitatea Craiova, în anul 1978, într-un joc împotriva echipei FC Argeș, câștigat de noi. Eu am fost desemnat de antrenor să-i fac marcaj strict lui Dobrin și m-am descurcat foarte bine. Gicu n-a atins mingea de multe ori. Mi s-a spus înainte de joc că trebuie să am mare grijă; dacă punea piciorul pe minge, n-o mai vedea nimeni, cu greu i-o putea lua cineva. În afara terenului, era un om minunat, vorbeam și râdeam împreună, povesteam mult. Dar în teren, Nicolae Dobrin era foarte bătăios, se lupta pentru fiecare balon”, ne-a povestit fostul mare jucător al oltenilor.

Nicolae Ungureanu a scris istorie cu Universitatea Craiova, ajungând în semifinalele Cupei UEFA, în 1983, și apoi jucând alături de Steaua București în finala Cupei Campionilor Europeni, în 1989. A evoluat pentru juveți în perioada 1977-1987, apoi a ajuns în Ghencea, unde a jucat în perioada 1987-1992, încheindu-și cariera la Rapid București, în ediția 1992-1993.

Sursa: Realitatea de Arges