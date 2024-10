17 ANI FĂRĂ NICOLAE DOBRIN!

Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României, Nicolae Dobrin, a murit la vârsta de 60 de ani pe 26 octombrie 2007.

Maestru al fentei și al driblingului, „Gâscanul” a fost ales cel mai bun fotbalist al României de trei ori, în anii 1966, 1967 și 1971. În anii săi de glorie, iubitorii fotbalului au luat cu asalt stadioanele doar pentru a-l vedea pe el, indiferent de echipa pe care o susțineau. Nicolae Dobrin a fost un idol național, admirat nu doar de suporterii lui FC Argeș, ci și de cei ai adversarilor săi.

Sub tricoul lui FC Argeș și al Naționalei, Nicolae Dobrin a scris istorie, fiind recunoscut ca unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României. Amintirile despre el nu se sting, atât foștii colegi de echipă, cât și adversarii își aduc aminte cu drag de el. Aurel Beldeanu, fost jucător al Craiovei Maxima, rememorează cu căldură momentele petrecute alături de Dobrin, atât în meciuri, cât și în afara terenului.

„M-a legat o prietenie foarte strânsă de Nicolae Dobrin. Am jucat cu el la echipa națională și am fost și adversari pe teren. În afara terenului, am petrecut momente plăcute împreună, inclusiv jucând poker. Era un om deosebit, cu o personalitate aparte. Nicolae Dobrin a fost un jucător fabulos și un om respectat de toți cei din lumea fotbalului”, a declarat Aurel Beldeanu.

