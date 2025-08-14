EUROSTAT: ROMÂNIA, CEA MAI MARE CREŞTERE ECONOMICĂ DIN UE, ÎN TRIMESTRUL DOI DIN 2025

România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul doi al 2025, arată datele Eurostat publicate joi.

Economia Uniunii Europene a înregistrat o creştere de 0,2%, iar cea a zonei euro de 0,1%, în trimestrul doi din 2025.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în perioada aprilie-iunie 2025, comparativ cu primul trimestru, cele mai mari creşteri au fost în România (1,2%), Polonia (0,8%) Spania, Bulgaria şi Slovenia (toate cu 0,7%), scăderi fiind înregistrate în Irlanda (minus 1%), Germania şi Italia (ambele cu minus 0,1%).

Toate statele membre UE pentru care sunt disponibile datele au raportat creşteri anuale în trimestrul doi din 2025, cel mai semnificativ avans fiind în Irlanda (16,2%), Cipru (3,3%) şi Bulgaria (3,1%).

Potrivit estimării transmise joi de Institutul Naţional de Statistică (INS), Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut cu 0,3% în trimestrul II din 2025, comparativ cu acelaşi trimestru al anului trecut pe serie brută şi cu 2,1% pe seria ajustată sezonier, iar în primul semestru s-a majorat cu 0,3% faţă de perioada similară din 2024, pe seria brută, şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.