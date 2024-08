EUGEN NEAGOE, DECIZIE RADICALĂ DUPĂ DESPĂRȚIREA DE FC ARGEȘ

Eugen Neagoe, liber de contract și așteptând oferte din SuperLiga României, transmite un mesaj către jucători, oficiali și suporteri.

Rămas liber de contract în luna mai, după despărțirea de FC Argeș, Eugen Neagoe a luat o decizie radicală în privința carierei de antrenor. A decis că nu va mai antrena la liga a doua și așteaptă oferte din SuperLiga României. Mai mult, contactat telefonic, fostul tehnician al piteștenilor a dorit să transmită, prin intermediul nostrum, un mesaj jucătorilor, oficialilor clubului din Trivale, dar și suporterilor acestei grupări.

„Nu am resentimente, urmăresc cu interes jocurile echipei FC Argeș și îi țin pumnii. Sper să revină acolo unde merită, adică în Liga I. Nu sunt certat cu nimeni de acolo, viața este imprevizibilă, iar eu consider că am făcut tot ceea ce a depins de mine. Nu-mi reproșez nimic. Îmi amintesc cu plăcere de vremurile când eram jucător la Craiova și ne duelam cu FC Argeș. Erau partide foarte disputate, nu puteai ghici dinainte scorul final, orice se putea întâmpla. La Universitatea Craiova, pe vremea aceea, eram eu, dar și legendarii Lung, Negrilă, Tilihoi, Irimescu. Piteștul avea, de asemenea, jucători emblematici, cum ar fi Cristian, Telu Stancu, Stelică Badea, Eduard Augustin etc. Meciurile erau tot timpul pe muchie de cuțit, era o plăcere să vezi evoluând atâția jucători care au scris pagini frumoase din istoria fotbalului românesc. Toți suspină după vremurile de odinioară. Nimic nu este imposibil. Pot reveni acele vremuri, chiar dacă societatea s-a schimbat radical. Cu multă muncă, implicare, susținere și dăruire, însă din partea tuturor, Piteștiul pote reveni în frunte. Le țin pumnii piteștenilor și le transmit toate cele bune.”, ne-a declarat Eugen Neagoe.

Neagoe, care a împlinit recent vârsta de 57 de ani, a fost tot timpul susținut de către sponsorul argeșenilor, Viorel Tudose. Atunci când tehnicianul a plecat de la FC Argeș, acesta a menționat că antrenorul este valoros și nu merită să se lupte pentru promovare cu FC Argeș. „Eu l-am susținut pe Eugen Neagoe și îmi pare rău că nu a reușit la noi. Însă, poate că nici el nu își mai dorea să se facă de râs la FC Argeș, pentru că sezonul ăsta a fost un adevărat calvar pentru FC Argeș și trebuie să spunem mersi că am rămas în Liga 2 și nu ne-am trezit prin Liga 3. Eu nu l-am adus pe Neagoe la FC Argeș ca să îl pun într-o postură atât de jenantă. Și am simțit clar că nici el nu mai voia să se facă de râs. Neagoe nu e un antrenor care să se bată cu FC Argeș pentru menținerea în Liga 2.”, a spus Viorel Tudose.

Neagoe a fost antrenorul celor de la FC Argeș din octombrie 2023 până în luna mai a acestui an.

Sursa: Realitatea de Arges