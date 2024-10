ECHIPA FILMULUI „ENESCU, JUPUIT DE VIU” PREMIATĂ LA INTERNATIONAL SOUND & FILM MUSIC FESTIVAL

Echipa filmului „Enescu, jupuit de viu” câștigă marele premiu la cel mai important festival de muzică de film din Croația.

Echipa filmului „Enescu, jupuit de viu” se află în Croația, la International Sound & Film Music Festival – ISFMF, unde primul film artistic despre George Enescu a câștigat marele premiu la categoria „Cea mai bună muzică originală de film”, în frunte cu Sebastian Androne-Nakanishi, compozitorul muzicii originale din film.

Gala de decernare a premiilor a avut loc în data de 12 octombrie în Samobor și a reunit mai mulți specialiști în domeniu, nume mari care au inovat industria de sunet în cinematografie, printre care și Mark Ulano, renumit inginer de sunet american multiplu premiat de Academia Americană de Film (Premiile Oscar) pentru filme de referință, precum Titanic, Inglorious Basterds, Ad Astra și Once Upon a Time in Hollywood.

La festivalul din Croația, acesta a obținut premiul Best sound mixer pentru filmul Oppenheimer. Stuart Wilson, celebru inginer de sunet premiat Oscar și BAFTA pentru producția 1917 (regia Sam Mendes) a fost onorat cu Premiul pentru Întreaga Activitate. De-a lungul carierei, a lucrat pentru proiecte cinematografice majore, precum: Star Wars, James Bond, Harry Potter, Macbeth (Justin Kurzel), Marie Antoinette (Sofia Coppola) etc. Wayne Pashley, editor și designer de sunet recunoscut pentru colaborările de top cu nume mari din industria cinematografică.

Pe 26 octombrie urmează premiera mondială în cadrul prestigiosului Festival Internațional de Film ARPA, la Harmony Gold Theatre pe Sunset Boulevard în Los Angeles. Filmul „Enescu, jupuit de viu” este singurul film românesc din selecția oficială ARPA, un festival cu tradiție de aproape 3 decenii, printre cele mai vechi și importante festivaluri internaționale pentru film independent. Publicul românesc va avea ocazia să vizioneze în premieră acest film mult așteptat începând cu luna noiembrie, în prezența regizorului și a unor membri ai echipei, beneficiind astfel de o experiență cinematografică unică.

