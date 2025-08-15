EMIL GÂNJ, PRINCIPALUL SUSPECT ÎN CRIMA DIN MUREȘ, DAT ÎN URMĂRIRE INTERNAȚIONALĂ ȘI CĂUTAT CU AJUTORUL UNUI PANOU URIAȘ

La mai bine de o lună de la crima care a cutremurat județul Mureș, principalul suspect, Emil Gânj, este în continuare de negăsit.

În lipsa unor piste clare, polițiștii au decis să îi afișeze fotografia pe un panou publicitar de mari dimensiuni, amplasat într-una dintre cele mai circulate intersecții din Târgu Mureș.

Bărbatul este acuzat că și-a ucis fosta iubită și i-a incendiat locuința. Considerat extrem de periculos, el este căutat atât în România, cât și peste hotare.

Pe panoul electronic instalat pe clădirea Universității de Medicină din Târgu Mureș, la fiecare șapte minute rulează un clip video de 20 de secunde cu imaginea suspectului și apelul poliției către cetățeni să sune imediat la 112 dacă îl recunosc.

Cazul a stârnit reacții puternice în rândul localnicilor, unii fiind indignați că nu a fost prins până acum, alții exprimându-și neîncrederea în autorități.

De peste cinci săptămâni, echipe mixte de polițiști, jandarmi și silvicultori au căutat fugarul în județele Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, fără rezultat.

Anchetatorii nu exclud ca Emil Gânj să fi părăsit deja țara, motiv pentru care căutările au fost extinse în Ungaria și Germania.

Bărbatul este acum dat în urmărire internațională, iar poliția speră ca imaginea sa afișată public să ducă la obținerea unor informații decisive pentru capturarea lui.

Sursa: Newsinn