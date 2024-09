INAUGURAREA TERENULUI POLIVALENT DE SPORT ȘI PARCULUI DE JOACĂ DIN BEREVOEȘTI

Elevii de la Școala Gămăcești și de la celelalte unități de învățământ din Berevoești au parte de facilități noi.

Elevii de la Școala Gămăcești, dar și de la celelalte unități de învățământ din Berevoești, se vor putea bucura de facilitățile noului teren polivalent de sport cu gazon sintetic și de parcul de joacă din apropiere. Noua investiție a fost inaugurată astăzi, cu ocazia deschiderii noului an școlar, de către primarul Bogdan Florin Proca și primarul ales Mazilu Ionel, în prezența vicepreședintelului Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, a deputatului Remus Mihalcea, dar și a cadrelor didactice, părinților și elevilor care studiază la școala Gămăcești.

Vicepreședintele Adrian Dumitru Bughiu le-a urat elevilor și părinților un an școlar plin de realizări și a reconfirmat parteneriatul Consiliului Județean Argeș cu autoritățile locale pentru dezvoltarea comunității. „Dragi părinți și elevi, este o bucurie și o onoare să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră, mai ales că mă consider un apropiat al acestor locuri. În primul rând, vreau să vă urez un an nou școlar plin de realizări! Chiar în această dimineață am făcut, împreună cu domnul primar și cu deputatul Remus Mihalcea, o trecere în revistă a unităților școlare din Berevoești. Am constatat că aveți condiții care se ridică la nivelul unor instituții de învățământ din mediul urban, ceea ce este un lucru îmbucurător atât pentru noi, cei din administrație, cât și pentru dumneavoastră, părinții copiilor care învață aici. Deloc întâmplător, Consiliul Județean a făcut din educație o prioritate și avem investiții importante făcute pe această zonă, inclusiv în comuna dumneavoastră, pentru că suntem conștienți că trebuie să pregătim viitorul de mâine. Iar viitorul sunteți dumneavoastră, dragi copii. Vom continua investițiile în infrastructura școlară nu numai din Berevoești, ci și din toate localitățile din județ” – Adrian Dumitru Bughiu, vicepreședinte Consiliul Județean Argeș.

Remus Mihalcea, medic de profesie, este unul dintre apropiații comunității, venind în sprijin, de-a lungul timpului, cu aparatură medicală și cadouri pentru cei mici. „Vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Apreciem eforturile dumneavoastră de a dezvolta localitatea. Dacă cei din administrație trebuie să facă eforturi să găsească finanțare pentru investiții, dascălilor le revine cea mai dificilă misiune, aceea de a forma viitorul. Cei mici reprezintă viitorul acestei țări. Aveți și veți avea sprijinul Consiliului Județean, al sprijinul nostru, al parlamentarilor de Argeș, și al autorităților locale pentru a dezvolta în continuare infrastructura și facilitățile pentru noua generație” – Remus Mihalcea, deputat.

La rândul său, primarul Bogdan Florin Proca a subliniat că realizarea terenului de sport, investiție a Consiliului Local, a fost un efort comun al primăriei și angajaților școlii. În același timp, a evidențiat sprijinul primit din partea Consiliului Județean Argeș și al deputatului Remus Mihalcea. „Avem aici prieteni ai comunei Berevoești. Prin președintele Consiliului Județean, Ion Mînzînă, prin vicepreședintele Adrian Dumitru Bughiu, am rezolvat multe din problemele infrastructurii școlare din localitatea noastră. Grație Consiliului Județean, avem grupurile sanitare în interiorul școlilor, suntem pe lista comunelor care vor primi microbuze electrice, astfel că în curând va fi rezolvată și problema transportului elevilor. În plus, copiii noștri beneficiază de porgramul masă caldă, astfel că au toate condițiile moderne. Domnul deputat Mihalcea ne-a sprijinit de-a lungul timpului cu jucării și hăinuțe pentru copiii din localitate, echipamente medicale pentru sănătatea dumneavoastră. Pentru noi este o mare bucurie că am finalizat acest teren de sport. Și eu și domnul director și angajații școlii am muncit realmente să construim ceea ce vedeți aici. Sunt foarte mulțumit de efortul nostru pentru că de ceea ce este aici vor beneficia cei aproximativ 200 de copiii din Berevoești” – Bogdan Florin Proca, primar Berevoești.

Pentru primarul ales, Mazilu Ion, investiția este una cu atât mai importantă cu cât el este chiar profesor de educație fizică și sport. „Pentru mine este o bucurie și o onoare să văd această investiție finalizată. În calitate de profesor de educație fizică și sport, sunt extrem de fericit că avem o bază nouă și că vom avea copii sănătoși în localitate, copii care au, iată, acces la condiții moderne de învățământ”, Mazilu Ion, primar ales Berevoești.

Sursa: Realitatea de Arges