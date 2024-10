COMBATEREA TRAFICULUI DE DROGURI, PRIORITATEA ELENEI LASCONI DACĂ VA CÂȘTIGA PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI

Lidera USR, Elena Lasconi, consideră combaterea traficului de droguri o prioritate pe agenda sa politica, criticând lipsa de acțiune împotriva marii criminalități organizate din România.

Când vine vorba de prioritățile sale dacă va ajunge președinte al României, Elena Lasconi a subliniat că una dintre primele acțiuni va viza combaterea traficului de droguri. Lasconi a declarat pentru Hotnews că este alarmată de situația actuală legată de droguri în țară, evidențiind lipsa de acțiune împotriva traficanților.

„Cred că drogurile (ar fi prima temă, n.r.). Mi se pare că deja s-a ajuns prea departe. Mie mi se pare că asta este o problemă, şi anume crima organizată în zona asta. (…) Noi avem în multe licee din ţară droguri. De fiecare dată am văzut că se pune anatema pe victimă, pe consumator. Dar nu am auzit, nu am văzut unde sunt marii traficanţi de droguri, pe unde intră drogurile în ţara asta. Avem o strategie antidrog. Avem un ministru al Justiţiei care spune: ‘Am pierdut lupta cu drogurile’. Păi, atunci, plecaţi acasă”, a subliniat Lasconi.

Elena Lasconi a evidențiat necesitatea implicării poliției și a parchetelor în combaterea traficului de droguri, precum și importanța amenajării unor centre de recuperare, un domeniu în care România se situează la coada clasamentului european. Lasconi a criticat lipsa de acțiune împotriva traficanților și a subliniat importanța concentrării eforturilor pe capturarea acestora: „Nu pe victime trebuie să punem accent – victimele trebuie recuperate și trebuie să avem centre cât mai multe, în toată ţara – pe marii traficanţi de droguri.”

În ceea ce privește politica externă, Elena Lasconi își dorește dezvoltarea parteneriatului B9, inclusiv prin aderarea Greciei.

Sursa: Realitatea de Arges