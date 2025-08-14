ECONOMIA ROMÂNIEI, ÎN CREȘTERE CU 0,3%

De către

Produsul Intern Brut al României a înregistrat o creștere de 0,3% pe seria brută în primul semestru din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INSSE).

Pe seria ajustată sezonier și în funcție de numărul zilelor lucrătoare, creșterea este mai pronunțată, de +1,4%.

Avans economic modest în trimestrul al doilea

În trimestrul al doilea al acestui an, economia a avansat cu +0,3% față de T2 2024, un ritm similar cu cel înregistrat în primele trei luni.

Cifrele apar într-un context politic încărcat, perioada analizată acoperind atât campania electorală, cât și negocierile pentru formarea guvernului, înaintea implementării măsurilor de corectare a deficitului bugetar.

Nivelul acestuia a fost, în prima parte a anului, comparabil cu cel din 2024.

„România nu este în recesiune”

Săptămâna aceasta, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a decclarat că „datele arată clar că nu suntem în recesiune”.

Conform definiției economice, o recesiune tehnică presupune scăderea PIB-ului timp de două trimestre consecutive.

Revizuiri pentru datele din 2024

INSSE a anunțat și o revizuire în scădere a datelor pentru prima parte a anului trecut.

Ajustările arată că, în primele două trimestre din 2024, economia a înregistrat două scăderi consecutive pe seria ajustată sezonier, ceea ce – retrospectiv – ar însemna că România a trecut printr-o recesiune tehnică anul trecut.