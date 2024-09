ECHINOCȚIUL DE TOAMNĂ 2024: FENOMENUL ASTRONOMIC MARCANT

Echinocțiul de toamnă marchează prima zi din noul anotimp, aducând schimbări în durata zilei și nopții.

În acest an, pe 22 septembrie va fi echinocțiul de toamnă. Este fenomenul ce marchează prima zi din noul anotimp în emisfera nordică, fiind cunoscut şi sub denumirea de toamna astronomică.

La începutul ultimei decade a lunii septembrie, ziua se micșorează, iar noaptea începe să crească. În 2024, echinocțiul de toamnă va fi la ora 15:43, ora României, potrivit digi24.ro.

Termenul de echinocțiu sau echinox se referă la un fenomen astronomic care are loc de două ori pe an, primăvara și toamnă, în momentele în care ziua și noaptea sunt aproximativ egale în orice loc de pe Pământ, atât în emisfera nordică, cât și în cea sudică. După echinocțiul de toamnă, nopțile sunt mai lungi decât zilele, până la data de 21 decembrie, când are loc solstițiul de iarnă.

La aproximativ o lună de zile distantă de la echinocțiul de toamnă are loc și schimbarea orei. În 2024 se trece la ora de iarnă în noaptea de 26 spre 27 octombrie, în ultima duminică din lună.

Sursa: Realitatea de Arges