Turisti ramasi blocati in drumul spre munte. Traseul montan, supraaglomerat, spre Transfagarasan s-a blocat. Turistii pitesteni au postat imagini in care au surprins momentele in care au fost nevoiti sa astepte minute in sir pentru a putea porni din nou la drum.

Si tot astazi valorile de trafic au început să se intensifice pe sensul către munte al DN 1 Ploiești – Brașov, circulându-se în coloană pe raza localității Comarnic, județul Prahova.

Pe raza stațiunilor montane, se înregistrează valori moderate de trafic, formându-se pe alocuri coloană între Bușteni și Azuga.

Polițiștii acționează în dispozitivul de siguranță rutieră pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor stațiunilor montane de pe Valea Prahovei.

Recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să respecte indicațiile polițiștilor, să mărească distanța între vehicule, iar în cazul în care încheie coloane, să pună în funcțiune luminile de avarie, pentru a-i atenționa pe cei ce se apropie din spate să reducă viteza din timp.- InfoTrafic

Sursa: Realitatea de Arges