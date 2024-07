Dr. Viorel Pătrașcu a mai scris o carte: „Sultanatul Oman – O destinație de poveste”

Semnalăm o nouă apariție editorială. A văzut lumina tiparului, la Editura „Paralela 45”, o nouă carte de călătorii a cunoscutului medic piteștean Viorel Pătrașcu, membru al Uniunii Scriitorilor din România și colaborator al „Jurnalului de Argeș”.

Titlul volumului este „Sultanatul Oman – O destinație de poveste”, oferind itinerarii de vacanță din mai multe țări, inclusiv din Orientul Mijlociu, povestite cu har de medicul călător și ilustrate cu fotografii impresionante.

„Miercuri, 3 iulie, am avut o mare bucurie: la Editura «Paralela 45» din Pitești a ieșit de sub tipar un nou volum, al nouălea al meu, cu impresii de călătorie. Primul meu volum, apărut în 2004, s-a numit «De la Erevan la Cabo da Roca». Am avut norocul să fiu sănătos și să câștig suficient ca să pot călători în ultimii ani și astfel să-mi satisfac una dintre marile bucurii ale vieții mele, o opțiune a mea, ca în loc de alte satisfacții iluzorii, să călătoresc ca să văd lumea. Vom transmite la timpul cuvenit ziua, ora și locul unde va avea loc lansarea acestui volum” – ne-a declarat joi, 4 iunie, dr. Viorel Pătrașcu.

