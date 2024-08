SCANDALUL DE LA SPITALUL „SF. PANTELIMON”: DOUĂ DOCTORIȚE ACUZATE DE OMOR

Scandalul privind cele 17 morți suspecte de la Spitalul „Sf. Pantelimon” din București escaladează, cu două doctorițe arestate pentru omor.

Scandalul privind cele 17 morți suspecte de la Spitalul „Sf. Pantelimon” din București este departe de a se încheia. Două doctorițe de la Terapie Intensivă au fost arestate preventiv, fiind acuzate de omor cu premeditare cel puțin în cazul uni bărbat de 54 de ani, după ce i-ar fi modificat acestuia medicația care îl ținea în viață.

Medicii din spital – dar și alții – au făcut front comun cu colegele lor anchetate, dar presiune publică este mare.

S-a cerut inclusiv demisia ministrului Sănătății, Alexandru Rafila.

Despre acest subiect fierbinte i-am cerut un punct de vedere chiar consilierului personal al ministrului Sănătății, medicului legist Dan Manu.

„Niciodată nu veți auzi de la mine că pot să acuz, ca stare de vinovăție, pe cineva. Instanțele sunt în măsură să stabilească. Haideți să vedem, pas cu pas, ce se întâmplă, cum se întâmplă. Parchetul este avocatul acuzării, oficial vorbind, care are obligația să strângă probe temeinice, probe materiale, ce sunt puse pe masa instanțelor, a judecătorilor. Ei sunt în măsură să dea cu ciocanul și să spună: e vinovat sau nu e vinovat. Să vedem ce va fi. Ce probe noi sunt, ce este în dosar, pentru că nimeni nu știe la nivel de amănunt, filă cu filă, ce poate fi în dosarul acela. Că s-au strecurat pe surse anumite probe, anumite situații, comentarii în fel și chip – că am ajuns o țară dementă din punctul ăsta de vedere – hai să lăsăm justiția să hotărască în conscință.

Citește și Primarul Bebe Ivan dă din casă cu sponsorizările de la Târgul de Sfântul Ilie În România la ora actuală, dar și ieri, și alaltăieri, avem o situație care înseamnă, în opinia mea, un viciu legislativ referitor la fazele de final ale pacientului. Care nu sunt bine, ca proceduri, precizate, legislativ vorbind. Dau un exemplu pe înțelesul tuturor. V-ați dus cu gândul, în această perioadă de când a ieșit acest scandal, la faptul că este posibil să fie acuzați pentru omor calificat cu premeditare – cum este și cazul ăsta – anumiți aparținători, care veghează la patul muribundului, acasă, și refuză ca omul în cauză să fie dus la spital? Vreau să spun – și asta nu înseamnă că sunt cinic – că este vorba despre un adevăr care ar trebui legiferat. Adică, mulți spun «dom’le nu mă duc la spital, prefer să mor în patul meu, să mor pe perna mea». Eu, din respectul pe care vreau să-l am față de demnitatea muribundului, suferindului, respect dorința lui. Pot fi acuzat ulterior că am comis un omor calificat și premeditat? Iată eu, ca legist, ca om, cred că a venit momentul, cu maxim curaj, ca și în România, factorii decidenți – și aici putem discuta cât vreți și cât se poate – să stabilească procedurile, ce se întâmplă, cum facem, ce facem. Vă mai dau un exemplu. Sunt stipulați legislativ pașii prin care unui pacient aflat în stare terminală – fiindcă eu la aceste stări mă refer – i se pot preleva probe pentru transplant: donare de organe. Deci, cum acolo am fost în stare eu, stat român, să fac asemenea proceduri, de ce nu fac și aici?! Din dorința de a limpezi apele, de a nu acuza nici corpul medical, nici aparținătorii, și, implicit, o procedură clară, corectă, pe înțelesul tuturor” – ne-a declarat Dan Manu.

Sursa: Realitatea de Arges