AMÂNARE ÎN PROCESUL LUI VLAD PASCU LA JUDECĂTORIA MANGALIA

Procesul lui Vlad Pascu, în cadrul căruia sunt analizate circumstanțele accidentului rutier de la 2 Mai, a fost amânat de către Judecătoria Mangalia.

Amânarea a survenit din cauza nerespectării termenului de finalizare a rapoartelor de expertiză pentru două persoane rănite în accident. În plus, Pascu a solicitat înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, argumentând că o măsură preventivă prelungită se transformă într-o formă de pedeapsă. Următorul termen de judecată în cazul lui Vlad Pascu a fost stabilit pentru 20 septembrie, iar instanța va decide în curând asupra cererii de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Avocatul Gabriel Hozoiu, apărătorul uneia dintre familiile victimelor, a declarat că amânarea a avut loc pentru că nu sunt încă gata rapoartele de expertiză necesare stabilirii gravității vătămărilor suferite de Ionescu și Coniac.

„Astăzi, practic, s-a discutat în ceea îl priveşte exclusiv pe Pascu o cerere de schimbare a măsurii preventive. A urmărit să schimbe arestul preventiv cu arestul la domiciliu, iar pe fondul procesului a fost o amânare, întrucât lipsesc două rapoarte de expertiză prin care se determine cu exactitate ce vătămări au suferit Ionescu şi cealaltă persoană vătămată, domnul Coniac. (…) Argumentele sunt generale pentru inculpați. Ştim cu toţii că acestea nu cred că vin din inimă cred că sunt învăţări din partea avocaţilor. I se explică ce trebuie să spună, nu are de unde să cunoască el toate aspectele pe care le-a precizat în faţa instanţei, respectiv că urmează să ia o pedeapsă privativă de libertate, dar înainte îşi doreşte să îşi îmbrăţiseze părinţii și așa mai departe. (…) A spus că nu poate să urmeze toate cursurile pe care le urmăreşte sau să beneficieze de o consiliere psihiatrică și psihologică așa cum și-ar dori, întrucât evenimentul respectiv l-ar fi marcat și pe el. Sunt aspecte generale”, a afirmat avocatul Gabriel Hozoiu.

Când a fost întrebat despre posibila influență a consumului de droguri asupra comportamentului lui Pascu, Hozoiu a răspuns că nu este expert în domeniu și că incoerența ar putea fi legată de diverse probleme, inclusiv o educație deficitară, nu neapărat de efectele substanțelor.

La rândul lui, avocatul Alin Trandafirescu a argumentat că măsura arestului preventiv nu poate dura ani de zile fără a se transforma într-o pedeapsă. Trandafirescu a declarat că un astfel de regim preventiv îndelungat este inacceptabil și a subliniat că orice persoană are drepturi, chiar și în condițiile arestului preventiv.

„Înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu nu ar permite niciun fel de evaziune. Cum ar putea un individ în arest la domiciliu să plece ilegal din țară când este constant supravegheat?” a spus avocatul. Trandafirescu a negat legătura directă între consumul de droguri și accident, aducând argumente că substanțele găsite în corpul lui Pascu nu sunt suficiente pentru a stabili cauzalitatea accidentului.

„Această sintagmă sub influenţa substanţelor nu o putem defini, nu are o definiţie în Codul de Procedură Penală, nici în Codul Penal, nici într-o altă legislaţie. Acum să facem o legătură că orice prezenţă în corp, neidentificând când această substanţă a intrat în corp conduce automat la o legătură de cauzalitate între accident şi urmarea accidentului, daţi-mi voie să….Mai mult decât atât, toate declaraţii de martori confirmă faptul că în acea seară la petrecere unde s-a întâlnit cu ceilalţi prieteni, nu a consumat droguri. Prin urmare, nu spun că nu a săvârşit această infracţiune că într-adevăr s-au găsit urme. Textul legal spune să fie sub influenţa substanţelor psihoactive, însă această sub influenţă a substanţelor nu este definită. Nu critic în niciun fel legiuitorul sau instanţa de judecată însă nu există un document, o probă care să confirme că odată ingerate sau găsit aceste substanţe în corpul lui Vlad Pascu, i-au afectat în vreun fel capacitatea de a conduce, de a se orienta, de a vedea și așa mai departe. Eu cred că un cumul de factori şi anume, noapte, poziţia persoanelor, uitaţi-vă pe necropsiile persoanelor decedate. Viteza, probabil. Nicidecum această substanţă găsită sau nu. Curbă, probabil. Cred că orice şofer ar fi avut dificultăţi la acel moment. Asta e părerea mea. Nu vreau să-l iau în braţe pe Vlad Pascu, dar rugămintea mea e să gândim totuși obiectiv. O măsură preventivă nu poate să tindă către ani. Asta este o pedeapsă. Indiferent ce a făcut acea persoană, din fericire, există drepturi ale Convenţiei Europene a Dreptului Omului și ale Codului de Procedură Penală. Nu vreau să pun presiune pe nimeni, nici pe instanţă, nici pe absolut nimeni. Însă trebuie să înţelegem o măsură preventivă vine să sancţioneze alte aspecte și nicidecum o pedeapsă”, a încheiat avocatul.

Sursa: Realitatea de Arges