„Este ca-n Caragiale… Am intrat în posesia astăzi a unui document din 3.09.2007, semnat de dl Teodor Atanasiu. Notă privind documentele SNP Petrom SA, abandonate in 1.08.2007, pe holul etajului trei al AVAS. Nu este o glumă…

Direcția de Control și Realții Publice a identificat un număr de 12 saci de plastic conținând documente, depozitați pe una din scările de serviciu ale sediului central AVAS în vederea colectării și distrugerii. 8 volume cu peste 4.700 de file, în marea majoritate copii dar și documente originale privind:

Volumul 1: draft contract privatizare SNP Petrom, întocmit de societatea Linklaters Miculiti &Asociații. Este prima bombă. Este confirmarea clară că documentul – contractul de prvatizare nu a fost scris de Guvernul României, ci de o societate de avocați.

Volumul 2, cu Acțiunea de aur, corespondență, copii comunicare cu Comisia Europeană , ministrul integrării europene Anca Boagiu și prezentarea clauzelor contractuale cu incidență asupra Acțiunii de aur, prețul gazelor la consumatori casnici în unele țări europene, componența Comisiei de privatizare, propunerea legii de privatizare, corespondența dintre Vadim Benyatov, Nedelcu, Mucea, corespondența originala intre ambasada României la Washington – Sorin Ducaru, corespondența originală către primul ministru referitor mesaj Tony Blair …Shell Londra.



Volumul 3: Copii imprumurturi sidnicalizate de 140 milioane dolari SUA al SNP Petrom, draft contract privatizare SNP Petrom, intocmit de Linklaters Miculiti &Asociații.



Volumul 4: Copii documente corespondenta firme interesate de privatizarea SNP Petrom, adresa originală ambasador SUA Michael Guest către ministrul Dan Ioan Popescu.

Volumul 5: Corespondenta la Consiliul COncurenței, adresa originala catre dl Mucea, adresata premierului C.P.Tariceanu, copie ordin de transmitere dividende, respectiv 854.954.009.503 lei, adresa originală catre Michael Guest, orginal scrisoare intenție Aqua Group, adresa Petrom privind notificari ale OMV.



Măsuri: Emitere ordin AVAS pentru predarea tuturor documetnelor la data reorganizarea unitatii, ridicate și preluate in baza unu Proces Verbal, semnat de directorul general Daniel Florea, Laura Voicu”, a prezentat Anca Alexandrescu Opisul documentelor găsite.

„Acești 12 saci cu documente au fost depozitate pe una din scăriel de serviciu pentru distrugere… Acest contract (privatizare SNP Petrom, n.r.) nu a fost redactat de statul român, ci de o firma de avocatura care a lucrat cu OMV. Lucru pe care l-am prezentat, fiind folosiți termeni traduși din limba engleză. Deci, aceste documente, cineva le-a pus in saci sa le distruga. Cum de nu a existat dosar penal pentu aceste documente cu strict confidențial?”, a mai punctat Anca Alexandrescu.

„O corespondență de ambasadă este aruncată pe scări”, a comentat fostul ministru de Externe și al Justiției Cristian Diaconescu.

„De ce a simțit nevoia președintele AVAS să facă acest proces verbal, a fost o chestiune foarte stranie”, a observat analistul Dorin Iacob.

H.D. Hartmann a dezvăluit că mențiunea „operation 4410” de pe documente, la pagina 2, „se referă la taxe și impozite internaționale pentru investiții în state care nu au mecanism de verificare a impozitelor. State de tipul Balcani, Rusia. Deci cineva din acea firmă de avocați știa de existența acesteia”.

„Documentul nu exista decât în Europa acreditate astăzi de UE, atunci nu stiu cate erau. Acum nu sunt decât 34 de frme de avocatura care au dreptul sa asigure operațiunile. Nici macar nu s-au chinuit sa-l ascunda. Habar nu au avut ce inseamna operation 4410. Au facut OPIS-ul documentului. (…) În Volumul 3 scrie de orice act s in vol 3, 25 de ani, reimprumut sindicalizat, cât erau 800 de mil de lei in dolari atunci? E halucinant. (…) Deci până și calculatorul unde s-a bătut acest document era pe limba engleză”, a mai spus H.D. Hartmann.

„Această operațiune apare în contextul în care sunt copii privatizare SNP Petrom, situația obligațiilor și adresa originală a ambasadorului Michael Guest. (…) Corespondența cu Tony Blair si dl Nastase nu a vrut sa spuna”, a completat Anca Alexandrescu.

DIPLOMATUL DAN GHIBERNEA, DEZVĂLUIRE-BOMBĂ: CE CONȚINEA CORESPONDENȚA DINTRE ADRIAN NĂSTASE ȘI TONY BLAIR DESPRE SHELL

Fostul ambasador al României la Londra – Dan Ghibernea a dezvăluit marți seară, la Culisele statului paralel, ce conținea de fapt corespondența dintre fostul premier Adrian Năstase și premierul britanic Tony Blair referitor la Shell, potrivit documentelor „pierdute” pe holurile AVAS, care au intrat în posesia Ancăi Alexandrescu. Grupul petrolier britanic și-a încheiat total operațiunile în România în 2007, după ce în 2005 și-a vândut toate benzinăriile către Mol.

„Eu de fapt am fost martor inainte de trimiterea acelei scrisori când Adrian Năstase l-a rugat pe Tony Blair să intervină pe lângă Shell sau altă companie britanică să preia Petrom de frica să nu preia rușii. Shell au fost serioși, au venit, au facut `due diligence` și, la un moment dat s-au retras. Și știu exact de ce. Am avut o comunnicare cu șeful Shell care era extrem de dezamăgit de comportamentul părții române. (…) Au observat că se negociază cu alte entități, mai mult sau nu rusești, OMV era ca un pechinez față de un colos. Și pechinezul a ronțăit…”, a relatat Dan Ghibernea.

Acesta a mai spus că a venit în acel moment direct de la Londra să-i comunice despre poziția Shell, să discute cu Adrian Năstase, însă a fost „expediat” rapid.

„Da, am luat avionul de la Londra, i-am zis, discutia a durat cam 3 minute, i-am explicat si alte lucruri mult mai grave și mai rele. Și în trei minute m-a expediat. Să-mi văd de treaba mea, că el are treaba lui”, a dezvăluit Dan Ghibernea.

Întrebat despre alte negocieri din poziția părții române, dacă au fost din partea Ministerului Economiei sau a premierului, Ghibernea a spus că „răspunsul este simplu: Ambele părți”, completând că este vorba despre „OMV, bineînțeles” (cei cu care se negocia, în paralel cu Shell, pentru Petrom, n.r.).

„Domnul ambasador a confirmat in cateva cuvinte”, a comentat expertul în energie Dian Popescu.

„Nu erau private, erau ale acestui popor și Năstase le-a dat. Elementul fundamental de eliminare a marilor jucători de pe piață pentu OMV nu a început de la Adrian Năstase și trebuie aflat de când ministrul comerțului a inceput sa facă, cine a declanșat. Năstase s-a trezit cu tehnologia în brațe. Era deja un déjà vu”, a concluzionat H.D. Hartmann.

„Au vrut să șteargă urmele. Am să fac o solicitare la AVAS sa spuna ce s-a întâmplat cu aceste documente”, a mai anunțat Anca Alexandrescu.