DONALD TRUMP, MESAJ DUR PENTRU VLADIMIR PUTIN: „NU MĂ ÎNTÂLNESC CU EL PÂNĂ NU E PREGĂTIT SĂ ÎNCHEIE PACEA CU UCRAINA”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ferm că nu va avea nicio întâlnire cu Vladimir Putin până când liderul de la Kremlin nu va fi dispus să semneze un acord de pace cu Ucraina.

Întrebat ce ar trebui să facă Rusia pentru a reprograma întâlnirea, Trump a spus: „Trebuie să știu că vom încheia un acord, nu-mi voi mai irosi timpul. Întotdeauna am avut o relație bună cu Vladimir Putin dar e foarte dezamăgitor. Credeam că vom obține asta (n.r. pacea în Ucraina) înaintea păcii în Orientul Mijlociu.”

Trump a reamintit că în mandatul său a intermediat acorduri de pace dificile: „Am făcut pace între Azerbaijan și Armenia, acolo a fost foarte greu. Chiar Putin mi-a spus la telefon: «Băiete, asta a fost incredibil». Pentru că toată lumea a încercat să facă asta și nu au putut și eu am reușit.”

Liderul american a adăugat că a contribuit și la detensionarea relațiilor dintre India și Pakistan, iar fiecare acord părea mai greu de obținut decât cel dintre Rusia și Ucraina.

„Și India și Pakistan. Aproape fiecare acord în parte (n.r. de pace) pe care le-am încheiat păreau mai greu de rezolvat decât Rusia și Ucraina. Dar nu a mers așa. Există multă ură între cei doi, între Zelenski și Putin”, a spus Donald Trump.