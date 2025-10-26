DONALD TRUMP, MESAJ CLAR ÎN LEGĂTURĂ CU O EVENTUALĂ ÎNTREVEDERE CU VLADIMIR PUTIN

Președintele american Donald Trump a transmis sâmbătă că nu va accepta o întrevedere cu liderul rus Vladimir Putin până nu va fi sigur că există premisele unui acord real de pace între Rusia și Ucraina.

„Trebuie să ştiţi că vom face o înţelegere, nu îmi voi pierde timpul”, a declarat Trump jurnaliștilor aflați la Doha.

În timpul unei opriri în capitala Qatarului, pe drumul către Malaezia, liderul de la Casa Albă s-a întâlnit cu emirul și premierul statului din Golf pentru a discuta despre armistițiul fragil din Fâșia Gaza. Discuțiile au avut loc la bordul avionului prezidențial, într-un moment considerat crucial pentru eforturile diplomatice din Orientul Mijlociu.

Planuri pentru stabilizarea Fâșiei Gaza

Trump a declarat că negocierile privind stabilitatea din Fâșia Gaza sunt pe drumul cel bun și că o forță internațională urmează să fie desfășurată în zonă. „Ar trebui să fie o pace durabilă”, a spus președintele american, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor despre evoluțiile din Gaza.

Qatar, aliat cheie în regiune

Liderul american a adăugat că Qatarul este dispus să contribuie cu trupe de menținere a păcii, dacă situația o va impune. Totodată, a subliniat rolul strategic al emiratului în menținerea echilibrului regional, numindu-l „un aliat important și un actor cheie în stabilitatea regională”

