UMILINȚE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DIN PITEȘTI

Un pacient cu diabet și amputări, umilit de medici la Spitalul Județean din Pitești.

Primul impuls a fost să scriu chiar atunci, după ce am primit apelul telefonic. Era miercuri seara, acum o săptămână, când un bărbat ne-a sunat la redacţie să reclame umilinţele îndurate în acea zi la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti. Am vrut să scriu chiar atunci, dar n-am făcut-o. Am început să dau telefoane, să verific, să aflu, să văd dacă pot să ajut cu ceva. Dar şi eu, la rându-mi, m-am lovit iniţial de un zid și de răspunsul rece, inuman, al unui doctor.

Cazul are dramatismul său: un om de 56 de ani, bolnav de diabet, cu laba unui picior amputată şi cu două degete de la celălalt picior de asemenea amputate, a fost adus la spital de doi oameni de bine. Doi consăteni, din comuna Stolnici, oameni miloşi, n-au mai îndurat să-l vadă pe bărbat cum se chinuie, cum nu mai poate merge de durere, şi au venit cu el la „Judeţean”, au stat cu el, au răbdat cu el mutatul de la o secţie la alta, ba chiar, îngrijoraţi, au cerut explicaţii, au vrut să afle paşii de urmat. Iar la Chirurgie plastică au aflat cum stă treaba. O doctoriţă le-a retezat-o tăios: „Sunteţi nimeni în faţa mea”.

După mai multe apeluri telefonice eşuate la conducătorii acestui spital, am reuşit să vorbesc cu medicul de gardă de la UPU, o doctoriţă care, de asemenea, nu stă la discuţii cu „muritorii”, fie ei și jurnalişti, şi care mi-a spus că reclamaţiile se depun doar în scris. Pacientul fusese dus într-o cameră a „triajului”, fiindcă însoţitorii lui au refuzat să-l ia acasă în acea stare şi să revină cu el a doua zi, aşa că am întrebat-o pe doctoriţă dacă e nevoie să-i aducă cineva de mâncare. Mi-a răspuns pe acelaşi ton iritat, halucinant, greu de crezut pentru un medic care a depus un jurământ al îndatoririlor morale: „Faptul că primeşte sau nu de mâncare asta nu e datoria noastră. Aici nu e azil!” Și mi-a închis.

Am vrut să scriu atunci, la cald, dar n-am făcut-o. Din respect pentru medici, pentru profesia lor nobilă, pentru munca lor deloc uşoară, nu voi publica numele celor două doctoriţe pentru care mulţi dintre noi suntem „nimeni”. Emilian Pupăză, pacientul din Stolnici măcinat de diabet, nu e însă un „nimeni”. E cineva, e om, iar acel om, cu sprijinul altor oameni – printre ei îi voi numi și pe medicii Goleşteanu şi Petcu – a fost investigat a doua zi la Chirurgie vasculară, iar marţi, adică ieri, a fost programat din nou la operaţie.

P.S. Adrian Dumbravă, noul manager de la „Județean”, a declarat marți, 30 iulie, că va face tot ce-i stă în putere ca spitalul să fie unul de elită. Doamne ajută!

Sursa: Realitatea de Arges