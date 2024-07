Caravana Sănătății dm revine în 12 orașe din țară, oferind informații și soluții pentru femei.

Caravana Sănătății, organizată de dm România, revine în acest an pentru a doua ediție! Inițiativa inovatoare a companiei continuă să promoveze o abordare holistică asupra sănătății femeilor. Anul acesta, între 17 iulie – 23 august, Caravana va ajunge în 12 orașe din țară: Iași, Suceava, Buzău, Galați, Craiova, Timișoara, Arad, Baia Mare, București, Constanța, Pitești și Făgăraș.

În majoritatea orașelor, Caravana Sănătății va staționa în parcările mall-urilor partenere. Punctul de start al Caravanei va fi la Palas Mall Iași. În capitala Moldovei și anul trecut a existat o deschidere fantastică din partea publicului. În perioada 17-18 iulie, doamnele și domnișoarele vor afla mai multe despre cum pot avea o viață echilibrată și cum să se îngrijească corect.

Conform unui studiu Spectra, realizat recent de concernul dm, 53% dintre femei consideră că subiectul sănătății femeilor ar putea avea o importanță mai mare. Această părere este mai accentuată în rândul femeilor cu educație superioară (60%), iar din totalul femeilor intervievate, doar un sfert consideră că acest subiect este suficient de abordat în societate. România, alături de Serbia și Bosnia și Herțegovina, se numără printre țările în care femeile consideră că subiectul sănătății feminine este insuficient dezbătut în societate.

În caravana dm, din cele 12 orașe, puteți discuta cu specialiști despre importanța și modalitățile de îngrijire a corpului și a minții, conform următorului program: Pentru cei mici și cei mari au fost pregătite jocuri supradimensionate, cornere pentru fotografii, precum și spații de reîmprospătare și relaxare. Participantele pot câștiga produse și broșuri cu informații și primesc garantat analize personalizate și sugestii concrete pentru îmbunătățirea stilului de viață.

În plus, organizăm și Conferința Sănătății Feminine din Iași împreună cu Nivea SUN pentru a discuta problemele identificate prin studiul Spectra. Această structură permite o abordare empatică a subiectului, implicând atât perspectiva medicală, cât și cea psihologică, precum și participarea activă a publicului țintă. Scopul este de a crea un spațiu sigur și fără prejudecăți, pentru a discuta deschis despre o experiență atât de comună, dar adesea pusă sub semnul unui subiect tabu. Conferințe similare vor avea loc și în Galați (împreună cu always și Discreet) și în Baia Mare (alături de BiSeptol și Emocalm).

Caravana Sănătății dm este o inițiativă inovatoare a companiei dm drogerie markt, care propune o abordare holistică asupra sănătății femeilor, aducând educație și informare în comunitatea care are nevoie de suport, când vine vorba despre bunăstare și sănătate. Cu sprijin din partea specialiștilor, abordarea mai multor aspecte care țin de bunăstare a devenit o necesitate actuală. În 2023, compania a organizat un turneu în șapte orașe din România, unde a adus comunitatea dm față în față cu specialiști și creatori de conținut pentru a discuta subiecte importante legate de sănătatea fizică și mentală, viața sexuală, body positivity, alimentație și frumusețe. Scopul acestor acțiuni este educarea și sprijinul femeilor din România în îmbunătățirea calității vieții din toate cele trei puncte de vedere: fizic, mental și social.

Pentru anul în curs, Caravana Sănătății dm va fi prezentă în: Detalii despre Caravana Sănătății găsiți pe dm.ro și pe pagina de Facebook dm drogerie markt România. Partenerii din acest an sunt: Nivea SUN, always, Discreet, BiSeptol și Emocalm. Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973, iar în România, lanțul de magazine este prezent de 16 ani, timp în care a evoluat constant, a creat peste 1600 de locuri de muncă și a deschis peste 140 de magazine. În urmă cu aproape doi ani de zile, dm a deschis în România și magazinul online, expansiunea companiei fiind în continuare una din priorități.

Sursa: Realitatea de Arges