CONFERINȚA DE PRESĂ PREMERGĂTOARE MECIULUI FC ARGEȘ – AFK CsiKSZEREDA MIERCUREA CIUC

La conferința de presă premergătoare meciului Campionii FC Argeș – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, din etapa a patra a ligii secunde, desfășurată vineri, 23 august, la Pitești Arena, a participat antrenorul Nicolae Dică și jucătorul Yanis Pîrvu.

De la bun început, Dică a subliniat că meciul programat pentru luni, 26 august, de la ora 17, pe stadionul Orășenesc din Mioveni, se anunță dificil. „Ne așteaptă o partidă foarte grea cu cea mai în formă echipă din acest început de campionat; au nouă puncte din nouă. E o echipă foarte bună, cu fotbaliști care joacă de mult timp împreună. Această echipă s-a conturat în trei-patru ani. Au adus acum, în vară, doi-trei jucători noi. Și aici mă refer și la atacantul Dolny, adus din Slovacia; a marcat în ultimii doi ani 40 de goluri. Un jucător important pentru ei, s-a impus, a reușit să marcheze trei goluri în acest început de campionat. E o echipă care joacă un fotbal ofensiv, căreia îi place să aibă posesia mingii. Din punct de vedere defensiv, e o echipă agresivă; face presing sus. Noi trebuie să fim pregătiți să facem un joc foarte bun defensiv, cât și ofensiv, pentru a obține un rezultat pozitiv”, a declarat antrenorul echipei alb-violete.

Dică a subliniat că elevii săi nu alcătuiesc încă o echipă omogenă, lucru normal după o lună și jumătate de pregătire intensă. „Dar am încredere în băieții mei, sunt și jucători cu experiență printre ei și încercăm să devenim cât mai omogeni, să arătăm cât mai bine, cât mai repede”, a adăugat el.

Întrebat dacă va fi o provocare dificilă să-și recupereze psihic jucătorii după înfrângerea suferită de Argeș în meciul precedent de la Oradea, Dică a răspuns hotărât. „I-am mobilizat pe băieți. De la a doua zi am început pregătirea pentru meciul cu Csikszereda. Nu sunt genul de antrenor care să cadă în extrema înmormântare după înfrângeri sau în extrema nuntă și botez după victorii. Am motivat echipa, am încredere în potențialul lor și cred că vom realiza lucruri frumoase împreună”.

Sursa: Realitatea de Arges