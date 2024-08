FC ARGEȘ ÎNCEPE SEZONUL CU UN REZULTAT DE EGALITATE

FC Argeș a debutat în noul sezon al Ligii a II-a cu un 0-0 împotriva Stelei, evidențiindu-se portarul Oncescu.

La finalul meciului, antrenorul Nicolae Dică a menționat că rezultatul reflectă realitatea, deși Steaua a avut cele mai mari ocazii de gol. El a declarat: „Este corect rezultatul, n-am făcut un joc foarte bun în această seară. Am început jocul rău, cu teamă. Le-am dat ocazii celor de la Steaua să marcheze, bine a fost că n-am primit gol, dar din minutul 30 am reglat jocul, am avut o posesie mai bună, însă am suferit în ultimii 20 de metri.”

Antrenorul a continuat: „Repriza a doua a fost mai bună, echilibrată, am reglat lucrurile la pauză. Păcat că pe contraatacuri n-am finalizat. Puteam câștiga în minutul 90, la ocazia lui Briceag. E un rezultat bun, cu o echipă bună, cu jucători care joacă de trei, patru ani împreună; s-a văzut că nu avem omogenitate, cu 12 jucători noi, dar punctul e important și să ne dea încredere pentru meciurile următoare.” Acesta a subliniat și importanța jucătorilor care pot face diferența în atac.

De menționat că miercuri, 7 august, FC Argeș a câștigat un meci amical cu 2-0 împotriva Speed Academy Pitești, ambele goluri fiind marcate de Emanuel Grønner. Nicolae Dică a dat șansa unor jucători mai puțin folosiți în meciul cu Steaua, conform informațiilor de pe site-ul Fotbal Club Argeș Pitești.

Sursa: Realitatea de Arges