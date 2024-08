SCANDALUL DE LA SNSPA: ACUZAȚII DE HĂRȚUIRE ȘI ABUZ SEXUAL ÎMPOTRIVA DEONTOLOGILOR PIELEANU ȘI BULAI

Dezvăluirile despre deontologii Plandemiei Pieleanu și Bulai continuă pe bandă. Apar noi nume și citate șocante.

Încă o fostă studentă SNSPA subliniază că matroana stabilimentului de spălat creiere pe motive de ideologie de „gen” și feminism, Mihaela Miroiu, știa de cel peste 20 de ani de aceste abuzuri sexuale. „Au fost și violuri”, scrie aceasta. „Zeci de plângeri de hărțuire sexuală împotriva lui Alfred Bulai au fost mușamalizate de ministrul Educației, Ligia Deca. Solicităm intervenția imediată a Parchetului!”, a scris Baricada TV. „Prodecanul Marius Pieleanu e mult mai agresiv sexual cu studentele și mult mai lipsit de scrupule decât colegul Alfred Bulai. Pieleanu e protejat de rectorul SNSPA Remus Pricopie și de decanul Facultății de Științe Politice, Cristian Pârvulescu, care știu de peste 20 de ani dar tac mâlc, pentru că Pieleanu e omul PSD. Nevasta lui Pieleanu, Manuela, a fost numită de PSD la Curtea de Conturi, unde câștigă peste 5000 de euro lunar. Bulai e omul PNL iar Pieleanu e omul PSD. Fiecare partid are sociologul lui de casă. Ar trebui urmăriți penal nu doar Alfred Bulai și Pieleanu, ci și toții rectorii SNSPA și decanii Facultății de Științe Politice care au mușamalizat scandalurile sexuale repetate, începând cu clanul Miroiu.”, mai afirmă sursa citată.

Dacă Ligia Deca știa e clar că și fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, știa la fel de bine. Parchetul ar putea extinde așadar cercetările pentru TĂINUIREA INFRACȚIUNII și ABUZ ÎN SERVICIU pentru mușamalizarea cazurilor și neanchetarea plângerilor existente. Totodată, jurnalista Carmen Dumitrescu relevă noi și noi nume și date. Carmen Dumitrescu scrie într-o primă postare: „De-a lungul celor patru ani in care am urmat cursurile la SNSPA si in care am fost studenta celor doi, am auzit zeci de intamplari. Majoritatea din practica. Se vorbea si despre violuri. Mereu intrebam de ce nu spune nimeni nimic. Motivele erau cam aceleasi: nu e bine pentru imaginea unei tinere studente cu o cariera in fata sa se auda ca a fost abuzata sexual, parintii ar fi fost dezamagiti, multi plateau taxe ca sa isi tina copiii acolo si voiau ca banii lor sa se concretizeze in diplome, nu in plangeri penale. Asa ca fetele taceau. (…) Acum vreo cinci ani am incercat sa iau legatura cu fostele colege care imi marturisisera atunci ca au fost abuzate. Cele pe care le-am putut aborda au spus ca nu vor sa isi aminteasca. Si ca, pana la urma, nu va face nimeni nimic, pentru ca despre astia doi stiau toti. Toti stiau! Bai, stiau de vreo 20 de ani, cel putin. Si nimeni n-a facut nimic. ”

Sursa: activenews.ro

Sursa: Realitatea de Arges